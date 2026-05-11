YPF define el futuro de los combustibles tras el fin del “paraguas” de precios: ¿qué dijo la empresa de la medida?

YPF se prepara para redefinir su estrategia de comercialización de combustibles luego de casi un mes y medio de estabilidad en los surtidores. El esquema de contención aplicado llega a su fin y ahora la compañía deberá resolver cómo continuará su política de precios en un escenario internacional todavía atravesado por la volatilidad del petróleo.

Cómo adelantó Energía On, la medida había sido anunciada a comienzos de abril por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, en medio de la escalada del barril de Brent producto del conflicto en Medio Oriente. En aquel momento, YPF decidió no trasladar completamente al consumidor las fuertes variaciones internacionales del crudo y aplicó un mecanismo de “buffer” para sostener valores relativamente estables durante 45 días.

La decisión fue interpretada como una suerte de “paraguas” para contener el impacto inflacionario y evitar un salto brusco en los costos del transporte y la logística. En plena tensión energética global, el congelamiento parcial permitió amortiguar la presión sobre actividades sensibles para la economía argentina, especialmente el transporte de cargas y de pasajeros.

“Es importante aclarar que esta decisión se tomó de forma proactiva, por iniciativa propia, mediante el análisis de la oferta y la demanda realizado por nuestro centro comercial de inteligencia en tiempo real, sin ninguna interferencia gubernamental”, sostuvo Marín, recientemente, durante la conferencia con analistas e inversores.

El mecanismo implementado por YPF funcionó tomando como referencia un barril más bajo que el Brent internacional, que en las semanas más tensas superó los 100 dólares. De esa manera, la compañía absorbió parte del impacto externo para evitar una corrección inmediata en surtidores. El costo de esa decisión, advierten en el sector, terminó distribuyéndose entre la petrolera y las provincias productoras.

Con el vencimiento del plazo de 45 días (15 de mayo), la petrolera estatal comenzó a evaluar junto al resto de las refinadoras cuál será el próximo movimiento en los precios de naftas y gasoil. La expectativa del mercado está puesta en posibles actualizaciones que permitan recomponer márgenes luego del período de contención.

Durante la presentación ante analistas, uno de los consultores preguntó qué sucederá una vez terminado el congelamiento parcial y cómo podría impactar un Brent más elevado sobre el flujo de caja y los planes de inversión previstos para 2026 y 2027, especialmente ante las actuales limitaciones de infraestructura en Vaca Muerta.

“Tendremos una gran reunión en YPF entre nosotros, y decidiremos qué sucederá después del 15 de mayo. Y comunicaremos la decisión que tomemos”, aseguró el CEO de la petrolera, sin confirmar si habrá nuevos aumentos en los surtidores una vez concluido el esquema de amortiguación aplicado desde abril.