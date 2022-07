Reciprocidad para la Escuela N° 216 Quintuco

Rosana Elizabeth Sandoval

La reciprocidad exige del otro una respuesta semejante a la que el interlocutor hubiera deseado para sí. Una respuesta basada en la verdad y validez de la práctica, procurando reconocer en el otro a ese ser humano, al que los actuales modos de vida lo limitan y lo reconstruyen; la reciprocidad requiere de una conducta ética.

Reciprocidad, necesitan los estudiantes y familias de la Escuela Albergue N° 216 del paraje Quintuco, dependiente del Distrito VII de Loncopué, de los funcionarios tanto a nivel local como provincial. Una conducta de reciprocidad, dado que no han cumplido o tal vez a medias con la labor que les corresponde, de mantener ediliciamente a la institución para garantizar el Derecho de educación de los Niños, Niñas y Adolescentes del paraje.

Se les solicita una conducta de reciprocidad, de hacer por el otro, lo que les gustaría que hicieran por ellos. O mejor dicho, que los funcionarios de Loncopué y el Ministro de Educación, también tengan empatía, y se pongan en el lugar de los padres de los estudiantes de Quintuco, que hace más de tres años que no cuentan con clases presenciales, debido a los intermitentes problemas edilicios, sumado la pandemia, que han dificultado y dificultan , en la actualidad el retorno al dictado normal de clases. Cabe preguntarse: ¿ cómo se sentirían dichos funcionarios, si fueran sus hijos los que vivieran esta “catástrofe”. Cómo se sentirían que sus hijos recibieran clases una vez por semana en sus domicilios, en la denominada estrategia, “escuela ambulante”, llevada a cabo por los docentes, para garantizar educación a los niños del paraje. Estrategia implementada también, para resguardar el trabajo docente, batallando ante las inclemencias del tiempo para llegar a cada uno de los “puestos” donde viven los estudiantes. Trasladando el proceso educativo con fortalezas y deficiencias porque se cuenta con un solo transporte, porque el suministrado por el distrito, requiere del servicio del mismo , para asistir a otras instituciones dependientes de él.

Los padres se han autoconvocado y han elevado, notas a la Defensora del Niño, Niña y Adolescente; han enviado fotos y videos mostrando la situación edilicia de la institución a medios de comunicación como TV y radio. Pero, han obtenido respuestas a medias, dado que el problema de la instalación de gas, se realizó y la verificación se autorizó, por personal de YPF gas. Aún así, la escuela presenta problemáticas de pérdida de agua en los baños de niños; el techo de la cocina debe refaccionarse, dado que sufrió un agrietamiento debido a la explosión de la cocina, acaecido el año pasado. La reorganización del sistema eléctrico, dado que la institución cuenta con electricidad, desde el año 2019, pero, se utiliza el cableado de los paneles solares y del antiguo grupo electrógeno para la instalación eléctrica. Este trabajo debe realizarlo Epen.

Las viviendas institucionales- que hacen uso los docentes- que se trasladan de otras localidades a dictar clases- (en tiempos de presencialidad), tampoco están en condiciones, ya que existe termotanques que no tienen flotantes, y el agua se filtra por la paredes llegando a los tomacorrientes de los baños; los baños tapados; el sistema eléctrico, también debe ser reorganizado.

Es por todo lo expuesto, y un listado larguísimo de falencias con las que cuenta la escuela, que ya fueron elevadas formalmente desde 2018 tanto al Distrito escolar, Municipio y Mantenimiento e Infraestructura escolar de Neuquén. Año a año, y las respuestas han sido y siguen siendo parciales, por no expresar explícitamente “Parches”. Pero lo certero, es que desde 2019, con sólo tres días de clases en la escuela; 2020 aislamiento de pandemia; 2021 proceso interrumpido de tres días de presencialidad según protocolo autorizado y ante casos confirmados aislamiento, suspensión de clases y entrega de actividades en los domicilios de los estudiantes. Cuando se pudo retomar la presencialidad, ocurre la explosión de la cocina y nuevamente entrega de tareas en los domicilios. Inicia el ciclo escolar del 2022, con entrega de actividades y participación de docentes por ciclo, en los domicilios, para asistir pedagógica y didácticamente a los estudiantes, una vez por semana, con la denominada escuela ambulante.

Apelamos a la reciprocidad, dado que los trabajos en la escuela siguen a medias; no ha sido escuchado el pedido de los padres o ha sido también a medias.

Pedimos reciprocidad, porque las funciones que deben cumplir los funcionarios responsables de garantizar educación a los niños y adolescentes de Quintuco, no lo han hecho, no lo están haciendo.

Es injusto decir, “Neuquén la mejor provincia”, cuando existen infancias a las que se les está negando el Derecho de Educación en la Institución, “Escuela Albergue N°216 de Quintuco”.

Va siendo hora de buscar otro slogan. Y va siendo hora, que los funcionarios responsables ofrezcan a los padres de los estudiantes de Quintuco, las respuestas que demandan, respecto de la Finalización de Obra de la Escuela; que Garanticen Educación a los Niños, niñas y adolescentes- porque esa es su responsabilidad ética; su tarea, y por la cual fueron elegidos, para representar a los habitantes de esta provincia.

Tanto padres y estudiantes del paraje, esperan respuestas por parte de los funcionarios, pero en el corto plazo; definiciones concretas y finalización de obra de la escuela.-

Rosana Elizabeth Sandoval

Maestra de Educación Digital

Escuela Albergue n°216 Quintuco

DNI 25.298.856