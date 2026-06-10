ANSES: cómo impactarán los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas en julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los haberes de julio 2026 bajo los lineamientos del esquema de movilidad mensual, impactando en jubilaciones y pensiones, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo que INDEC difundirá formalmente este jueves.

De acuerdo con las proyecciones técnicas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) emitido por el Banco Central, las escalas de las Pensiones No Contributivas (PNC) registrarían una actualización estimada del 2,3%.

Este porcentaje, sumado a la continuidad ratificada del refuerzo de $70.000 en julio 2026, comenzará a delinear los ingresos de bolsillo para cerca de un millón y medio de beneficiarios en todo el país.

Julio 2026: el impacto del aumento en las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez de ANSES

Las prestaciones asistenciales integradas al esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sufrirán modificaciones nominales, que impactarán de forma directa en los sectores con mayor vulnerabilidad social. Para las líneas de invalidez laboral y ancianidad, las estimaciones técnicas prevén el siguiente escenario de cobro:

PNC por Discapacidad : destinada a personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) bajo los parámetros de regularización del Decreto 84/2026. Al equivaler al 70% de una jubilación mínima , el haber básico pasaría de $282.322,59 a $288.816,01. Con el bono de $70.000 integrado, el ingreso bruto total alcanzará los $358.816,01.

: destinada a personas que cuenten con el bajo los parámetros de regularización del Decreto 84/2026. Al equivaler al 70% de una , el haber básico pasaría de $282.322,59 a $288.816,01. Con el integrado, el ingreso bruto total alcanzará los $358.816,01. PNC por Vejez: orientada de forma exclusiva a personas de 76 años o más sin cobertura previsional. Al compartir la misma equivalencia del 70%, el monto estimado se elevará a $288.816,01 (un consolidado de $358.816,01 con el refuerzo). Desde el organismo recuerdan que este beneficio ya no admite nuevas altas, ya que quienes cumplen 65 años deben tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la cual equivale al 80% del piso jubilatorio.

Madres de 7 hijos: la escala más alta de las Pensiones No Contributivas de ANSES en julio 2026

El régimen de asignación para las familias numerosas representa el segmento de mayor cobertura económica, dentro de las líneas no contributivas administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Al estar equiparada por ley al 100% del haber mínimo ordinario, la evolución de la prestación se proyecta de la siguiente manera:

Haber Mensual Estimado : si el INDEC convalida la inflación del 2,3%, el básico de las madres de siete hijos trepará de $403.317,99 a $412.594,30.

: si el convalida la inflación del 2,3%, el básico de las madres de siete hijos trepará de $403.317,99 a $412.594,30. Monto Consolidado : al adicionarse los $70.000 del bono extraordinario que el Poder Ejecutivo mantendrá vigente, el ingreso bruto global se elevará a $482.594,30.

: al adicionarse los $70.000 del bono extraordinario que el Poder Ejecutivo mantendrá vigente, el ingreso bruto global se elevará a $482.594,30. Beneficios Cruzados: las titulares de esta categoría de las Pensiones No Contributivas conservan el acceso automático a la Tarjeta Alimentar para hijos menores de 18 años o con discapacidad. El Ministerio de Capital Humano procesa mensualmente estos padrones mediante cruces informáticos con la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, depositando el subsidio alimentario en la misma cuenta y fecha de cobro.

Julio 2026: cómo verificar la liquidación oficial en la plataforma digital Mi ANSES

Para los residentes de la región patagónica (incluyendo Río Negro y Neuquén), es fundamental recordar que todos los montos básicos detallados reciben el impacto del 40% adicional por Zona Austral (Ley 19.485). Este suplemento geográfico eleva de manera sustancial los pisos de cobro locales, respecto a las escalas generales declaradas por los medios nacionales.

Una vez que el organismo previsional publique los calendarios definitivos tras el dato del INDEC, los titulares de las Pensiones No Contributivas podrán auditar el estado de sus haberes ingresando de manera digital a la aplicación o al portal web oficial Mi ANSES. El ingreso se realiza con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, de forma gratuita.

En la sección «Consultar recibos de haberes«, los beneficiarios podrán corroborar la carga del incremento, la asignación del bono y los descuentos de ley correspondientes antes de que comience el cronograma operativo de transferencias de julio 2026.