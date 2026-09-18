La Patagonia Big Band estrena Jazz Royalties, un homenaje a Duke Ellington y Count Basie

Detrás de una big band suele suceder un big show. Por esto, y por otras cosas, por caso el talento de sus músicos, la Patagonia Big Band ofrecerá su big show del año: Jazz Royalties, una celebración de la música de Duke Ellington y Count Basie, nada menos.

El gran concierto de la Patagonia Big Band es este viernes, a las 21, en el Centro Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57). Las entradas están disponibles por sistema a través de entradauno.com.ar.



Única en su especia en la Patagonia y de las pocas en todo el país, la Patagonia Big Band suele tocar para otros o a partir de otros, pero, al menos una vez al año, la gran máquina de hacer música que es esta big band valletana de jazz presenta su espectáculo.

“Partimos de la premisa de que cada show que producimos nosotros, tiene que ser un show nuevo, diferente, a estrenar, digamos”, explica Guillermo Vera, saxo tenor y a la vez codirector de la big band junto al trompetista Juan Pablo Bergese.

“El único show que tenemos que más o menos repetimos, porque siempre el repertorio se modifica, es el show navideño. Pero después, por fuera de lo de Navidad, siempre buscamos darle una impronta nueva y diferente. La gente que nos viene a ver todos los años, yo entiendo que es más o menos el mismo público y no podemos estar todos los años repitiendo el mismo espectáculo. Y se nos ocurrió, porque nunca le habíamos dedicado hasta ahora un espectáculo propio, a estos dos grandes compositores de jazz, y que son los más grandes referentes de las big bands en el siglo XX”.



Es cierto que, como aclara Vera, después aparecieron otros músicos, acaso más modernos, pero “todo surge con ellos dos. Duke Ellington es un poco más antiguo, llegaron a ser contemporáneos, pero Count Basie es un poco el heredero de toda la gesta de Duke Ellington. Nosotros ya en todos los otros conciertos hemos tocado música de Duke Ellington y Count Basie, y siempre nos encanta porque representa un reto bastante peculiar a la hora de interpretar la música”.



El repertorio fue un trabajo interesante que abordaron Vera y Bergese, los directores de la big band patagónica. Mucho de la obra de Ellington y Basie les era conocida porque ya la habían tocado en alguna oportunidad, pero querían ir más allá de eso. ¿Qué solían tocar ellos en Estados Unidos, qué era lo más popular allá? Le preguntaron a Chat GPT cuáles son las composiciones que no pueden faltar en un concierto de Duke Ellington y Count Basie. “Nos encontramos con sorpresas porque había canciones que yo conocía muy de lejos, digamos. Así que, bueno, tuvimos una pequeña ayuda (risas). Por supuesto, lo chequeamos y lo comprobamos”.



El descubrimiento fue de canciones que no tenían tanto en el radar a nivel repertorio. “Son espectaculares”, destaca Vera. “Por ejemplo, hay un tema que se llama ‘Straight Ahead’, que hubo una cuestión en el ensayo de discutir cómo tocarlo. De hecho, tuvimos que tomar decisiones porque no lo podíamos hacer sonar, no había manera. Y es un tema que para mí era, claro, después me enteré, un himno. Algo así como ‘Zamba de mi esperanza’ del jazz (risas), una cosa así. Y empezar a ensayarlo, a estudiarlo, a tocarlo, fue como un descubrimiento por la cuestión que te digo de la cadencia en la interpretación, que es algo que no está escrito”.

La Patagonia Big Band

Dirección General: Guillermo Vera y Juan Pablo Bergese

Saxos Altos: Walter Lusarreta y Matias Cugliandolo

Saxos Tenores: Guillermo Vera – Víctor Valdebenito

Saxo Barítono: Fabio Balbarrey

Trombones: Franco Francisco – Francisco Álvarez

Nehemias Borgogno – Mariano González

Trompetas: Juan Pablo Bergese – Germán Raschia –

Roberto Palacio – Camilo Rivera

Piano: Mauricio Lusardi

Contrabajo: Andres Furh

Guitarra: Francisco Fuchs

Batería: Mauricio Constanzo



Invitados:

Voces: Jose Luis Guimenez – Erika Sofia

Hammond: German Lema

Saxo tenor: Rodrigo Dominguez

Saxo alto: Alan Techiev

Banjo: Sergio Ianno

¿Qué es una Big Band?

Big Band son dos palabras en inglés para denominar a las bandas grandes que comenzaron a forjarse por 1920. Por aquel entonces las orquestas estaban conformadas por nueve, diez u once músicos. Con el correr de las décadas las formaciones se fueron ampliando hasta llegar a tener más de veinte músicos en escena a lo largo de los años setenta.

Tanto en una época como en la otra, la característica de las orquestas, era la existencia de formaciones instrumentales, en donde alguno de esos instrumentos se encontraban duplicados.

Con la consolidación del estilo swing, las grandes orquestas pasaron a constituirse en el eje del desarrollo del jazz. Fueron precisamente estas grandes bandas las que facilitaron la enorme popularización del estilo, al convertirse en sinónimo de música de baile.

La Patagonia Big Band, es la primera y única formación del estilo en la región.