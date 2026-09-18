Iván Noble, Boy Olmi, la Patagonia Big Band, el ballet de «Giselle» y estrenos de teatro: los espectáculos del fin de semana en Cipolletti, Neuquén y Roca

Destacados del fin de semana

Iván Noble

en Mood Live

Iván Noble, aquel carismático y talentoso líder de la no menos carismática y talentosa banda Los Caballeros de la Quema, hace ya bastante tiempo que decidió recorrer en soledad un territorio que conoce como pocos: el de la canción.

En plan solista prácticamente desde que (se) disolvieron Los Caballeros, Iván Noble construyó un rico cancionero que alimentó a la música popular argentina como pocos compositores lo hicieron en los últimos tiempos. Pero hay canciones que fueron quedando afuera de sus repertorios porque, aunque diga que a esta altura de su vida le importe poco la tiranía del algoritmo (¿será por eso que se escucha tan poco Caballeros?), más difícil le resultó escaparle a la «tiranía» de los setlists. O, dicho de otro modo, tocó siempre las mismas canciones y otras, en cambio, quedaron traspapeladas.

Es por eso que Noble decidió revelarse también a esa tiranía, armar un espectáculo alrededor de ellas comenzar a tocarlas bajo el nombre inequívoco de «Canciones traspapeladas». De gira por el país desde comienzos de año, hará escala en Neuquén este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40). Las entradas se consigue a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.

Boy Olmi, de gira

BOY llega a la Patagonia con un unipersonal protagonizado por Boy Olmi, bajo la dirección y dramaturgia de Shumi Gauto. Una propuesta intensa y conmovedora que invita a mirar hacia adentro.

Plottier – Teatro El Zaguán

Viernes a las 21h

Entradas anticipadas en Entrada Uno

Cipolletti – Centro Cultural Roberto Abel

Sábado, a las 21hs

Entradas anticipadas en Entrada Uno

General Roca – Casa de la Cultura

Domingo, a las 20hs

Entradas anticipadas en Survivo.com.ar y en la boletería del teatro

La agenda

Cipolletti

Patagonia Big Band

Música

Este viernes, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57), la Patagonia Big Band presenta su espectáculo Jazz Royalties, un homenaje a Duke Ellington y Count Basie, dos pianistas, compositores y directores magníficos, que fueron indispensables en la construcción de la era dorada del swing, dos eminencias que utilizaron perspectivas sonoras distintas que dejaron una marca indeleble en la historia de las Big Bands.

Entradas disponibles por entradauno.com.ar.

“Piel de chancho”

Teatro

Tres mujeres atravesadas por aquello que no siempre se puede decir: “Piel de chancho”, con Romina de Blas, Rina Marzialetti y Malena Riela dirigidas por Luciano Batalla e Ilenia Zaccaria. Este sábado, a las 21:30, en Espacio Pueblarte (Chile 855)

Entradas

$25.000 anticipadas

$30.000 en puerta

Reservas y consultas: 299 6256063 (Male)



Neuquén

“Siniestra”

Teatro

¿Y si pudieras volver atrás? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para cambiarlo todo? Dos historias. Dos realidades. Un mismo misterio.

Dramaturgia: Javier Daulte.

Dirección: Pablo Todero

Actúan: Ariel Azcurra, Irma Tomasczik, Carolina Sancho y Pablo Di Lorenzo.

Estreno este sábado, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771.

“Conferencia sobre la lluvia”

Teatro

¿Qué ocurre cuando un hombre intenta dar una conferencia sobre la lluvia… y termina desnudando su propia vida?

En Conferencia sobre la lluvia, Juan Villoro nos invita a un encuentro tan divertido como conmovedor. Un bibliotecario, apasionado por los libros y las palabras, intenta sostener una conferencia mientras la memoria, el amor, el humor y los imprevistos lo desbordan.

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

Entradas: 0299 15-453-0771

Actúa: Pablo Cosa

Dirección: Pablo Todero



“Antes de partir, quiero bailar”

Danza teatro



“Antes de partir, quiero bailar” es una obra de teatro físico que sigue el viaje de ocho mujeres.

La obra es un homenaje a la resiliencia y la fortaleza femenina, y un recordatorio de que, antes de partir, todos queremos bailar con la vida.

Este viernes, a las 21:30, Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén)

Reservas al 299 637-5653 o en www.teatrohistrion.com

Dirección: Carlos Barro

Interpretación de ensamble: Grupo Experimental Escénica TeaDanz.



“Criaturas”

Café Concert

Este sábado, a las 23, en Teatro Ámbito Histrión (Chubut 240)

Una salida distinta: reírte de todo (y de vos también) Monólogos filosos sobre relaciones, vida cotidiana y esas cosas que nadie dice… pero todos piensan. Ideal para salir en pareja o con amigos

Entrada general: $25.000 Reservas: 0299 15-453-0771 Lugares limitados.



“Arrabalera”

Teatro

“Arrabalera” es un unipersonal de humor y tango que invita al público a transitar por situaciones tan desopilantes como cotidianas.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén)

Entradas: anticipadas $30.000, en puerta: $35000. Alias: teatronqn.mp Enviar comprobante 2995713050

Ese sábado a las 21 el domingo a las 20.

Autor: Mónica Cabrera

Dirección: Silvana Feliziani

Actúa: Mariana Corral



“El show de las señoritas”

Teatro

Este viernes, en Teatro El Arrimadero (Misiones 234) estrena “El Show De Las Señoritas

Sinopsis: Son los 90 y la ciudad de Neuquén Capital se ve sacudida por la aparición misteriosa del libro Sex, de Madonna, en las escuelas. Ante el escándalo y el reclamo de la comunidad educativa, el Gobernador responde con una serie de políticas represivas sobre la sexualidad que afectarán directamente a la famosa prostituta y conductora de TV Marilina y a Gino, el metalero. ¿Qué estarán dispuestos a hacer para revertir una situación que amenaza con atentar contra la vida sexual de la ciudad?

Actuación: Ale Carnevale, Mariano Newen Pera, Sol Dramaturgia: Ale Carnevale Diseño Lumínico: Manke Páez Dirección: Sauco Sarachu Contacto de Prensa Sauco Sarachu (2996105276 – Nqn)Entradas: $40000 en puerta, $30000. Anticipadas al 2993325499.



“Lombrices”

Teatro

En un departamento detenido en el tiempo, Martirio y Consuelo transitan una realidad donde la memoria, el delirio y el presente se confunden. Entre chismes, recuerdos y humor negro, construyen un juego absurdo e inquietante donde incluso la muerte se vuelve entretenimiento. Una relación atravesada por el amor, los secretos y aquello que nunca se dijo.

Este domingo, a las 20, en El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén)

Elenco: Silvia Braun y Stella Maris Piergentili

RESERVAS DE ENTRADAS:

Por WhatsApp al 2996132721 o por mensaje directo a @Lombriceslaobra2026



“Es complicado”

Teatro

Segunda temporada de esta exitosa comedia dramática protagonizada por Claribel Medina y Pablo Alarcón. Una propuesta imperdible galardonada con premios Carlos 2026 (Mejor Comedia-Dramática, Mejor Actriz y Trayectoria).

Este lunes, a las 21, en Teatro Arrimadero (Misiones 234, Neuquén)

Reserva de entradas: WhatsApp al 2995188503.



Standard 4

Jazz

Este viernes, a las 21.30, en Araca Bar (Virgen de Luján 1555) será el turno del jazz con Standard 4, una formación integrada por Nico Coronado en batería, Mono León en guitarra, Ezequiel Nicolás en bajo y Enrique Nicolás en piano. El cuarteto trabaja sobre el lenguaje del jazz, la improvisación y el diálogo entre los cuatro instrumentos.

La función tendrá entrada libre. El bar abrirá desde las 20 hs, con servicio de comidas y bebidas.

“Desgracia con suerte”

Teatro

Este sábado, a las 21, el humor toma la escena con “Desgracia con suerte”, el unipersonal protagonizado por Lala Vega que recupera a Raquel, una maestra rural patagónica.

Un acontecimiento inesperado provoca un giro de 180 grados en su vida. A partir de allí, y por sobre cada contratiempo, Raquel encuentra una nueva forma de resistir y enfrentar la realidad. El resultado es una pieza de humor sostenido, con una protagonista cercana y reconocible.

La obra tiene un largo recorrido dentro del teatro neuquino y forma parte de la historia de ARACA desde los años de la sede de Villegas 90. La autoría corresponde a Lala Vega y Gabi Díaz, con dirección de Fernando Aragón.

En Araca Bar (Virgen de Luján 1555). Reservas por WhatsApp al 299 511 8448.



Río Bohemio

Bossa Nova & Samba

Este domingo, a las 20, en Araca Bar (Virgen de Luján 1555), Río Bohemio y un recorrido por la Bossa Nova y el Samba, reinterpretando clásicos de la música brasileña desde una sonoridad íntima, fiel y minimalista.

El repertorio propone viajar por canciones de João Gilberto, Tom Jobim, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso y Toquinho, entre otros grandes referentes de la música popular brasileña.



“La casa de Bernarda Alba”

Teatro

La Casa de Bernarda Alba vuelve a escena en una función única para vivir una noche cargada de emociones, silencios, pasión y esos secretos que atraviesan las paredes de una casa donde nada puede escapar a la mirada de Bernarda.

Este viernes, a las 19, en Te.Ne.As. (Leguizamón 1701). La Casa de Bernarda Alba vuelve a escena en una función única para vivir una noche cargada de emociones, silencios, pasión y esos secretos que atraviesan las paredes de una casa donde nada puede escapar a la mirada de Bernarda.

Una nueva oportunidad para encontrarnos con esta inolvidable obra de Federico García Lorca, en una puesta que nos invita a sentir de cerca la intensidad de una de las historias más emblemáticas del teatro.

Información y reservas: 299 4155215

Valor promocional: $15.000

“Crypto Bro”

Teatro

Domingo, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 841)

Anticipadas: $20.000 al alias: fanelloteatro

En puerta: $25.000

Actúa: Ismael Azcurra

Dramaturgia y dirección: Sebastián Fanello



“Memorias de una alcahueta”

Teatro

Una historia de amor, traición y poesía. La Logia Bagual, un colectivo de juglares prófugos, llega a Deriva Teatro con una historia donde el teatro, la poesía y la canción colectiva se convierten en una forma de aceptar el destino… y también de modificarlo. Una obra que invita al espectador a ser artista.

Este sábado, a las 21.30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841)

Reservas: 299 5127497



Roca

Casa de la Cultura

9 de julio 1043

VIERNES 18

21:30hs Fabián Sigot – Rápido y gracioso

Un show unipersonal lleno de humor con un desfile de increíbles y disparatados personajes interpretados por Fabián Sigot y dirigidos y producidos por Gabriel García. | Entradas agotadas

SÁBADO 19

15:30hs Fiesta Vocaloide – 3ra Edición

La vtuber Akami Chiyo en persona, Fan Concert Vocaloid, música, cosplay, karaoke, concursos, gaming, stands y mucho más. | Entradas en Kizuna manga y en boletería

21hs Amanecer sureño – Paseo folklórico por Argentina

Mas de 120 bailarines en un viaje folclórico por las regiones de Argentina, con música, danzas y atuendos, presentan cuadros históricos, costumbristas y estilizados que reflejan el color de nuestra tierra. | Entradas en boletería y al 2984640119

DOMINGO 20

16:30hs Un día en la selva

Una actividad para infancias de entre 3 a 7 años que pone en diálogo el teatro, la música y la literatura, en una historia atrapante y divertida. | Entradas en boletería y ticketera

20hs Boy Olmi – Unipersonal

Con humor, crudeza y una mirada íntima, Boy Olmi se pregunta quién es, qué lo define y cuánto hay de sus vínculos, recuerdos y experiencias en aquello que llamamos identidad. | Entradas en boletería y ticketera

Entradas en boletería de CDC o en nuestra web.

www.cdcroca.com

“Giselle”

Ballet

Fundación Cultural Patagonia (FCP) presenta el ballet en dos actos “Giselle”, obra maestra del Ballet Romántico. La producción, interpretada por el Ballet Clásico y Contemporáneo FCP, y dirigido por Verónica Arévalo Schiavo, también responsable de la reposición y adaptación coreográfica, dirá presente el viernes y sábado, a las 21, y el domingo a las 20 en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263) de Roca. La propuesta cuenta con la actuación del primer bailarín invitado Marcos Becerra (Teatro Argentino de La Plata) y Luna Montoya, en los roles protagónicos. “Giselle” presenta más de cuarenta bailarines en escena y un gran despliegue de escenografía, imágenes, vestuario e iluminación.

El Ballet Clásico y Contemporáneo FCP presenta más de 50 bailarines en escena. “Giselle” cuenta con la escenografía, producción de Fundación Cultural Patagonia; el diseño, montaje y operación de luces de Walter Marcello; el diseño y realización de vestuario: Claudio Clozza y Carla Lorente. La reposición y adaptación coreográfica creada por la directora Verónica Arévalo está basada en Marius Petipa, Jean Coralli y Jules Perrot.