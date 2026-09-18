El fallo de AFA sobre Boca-Vélez de Copa Argentina se postergó: ¿Cuándo se conocerá?

Este jueves iba a ser un día clave en el polémico partido de Boca-Vélez, ya que el Tribunal de Disciplina comunicaría la decisión final sobre la inclusión de seis extranjeros del Xeneize. Sin embargó, se remitió el expediente a la próxima sesión especial del Comité Ejecutivo ya que todavía restar redactar los argumentos para publicarlos.

Por esto, recién se conocerá el fallo el próximo martes 22, a tan solo cinco días del partido que jugará Racing en Rosario el domingo 27 contra el ganador del duelo, que por ahora es Boca.

Luego de perder por penales en Córdoba, Vélez reclamó la inclusión de seis extranjeros que firmaron la planilla, cuando lo permitido son cinco. Estos son Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Este último no ingresó y por eso desde Boca entienden que no hubo una ventaja deportiva.

Álvaro Montero fue la gran figura en la tanda de penales ante Vélez.

Según lo que trascendió en las últimas horas, no habría modificaciones y Boca mantendría su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. En AFA no desean modificar un resultado de un partido, ya que solo lo harían en caso de un error grave. En esta situación, no lo consideran así y el Xeneize tendría solo una multa económica.

El antecedente cercano que favorece a Boca

Hay un antecedente positivo para el Xeneize, que sucedió hace pocos días: el caso Lanús-Belgrano en el fútbol femenino. Lanús reclamó los puntos porque Belgrano había realizado seis sustituciones, una más de las permitidas. El Tribunal tuvo por acreditada la infracción, pero rechazó que pudiera ser considerada una “alineación indebida” y, por lo tanto, no modificó el resultado: lo consideró un error administrativo e involuntario, mantuvo el 3-1 para Belgrano y sancionó al club con una multa económica de 200 entradas.