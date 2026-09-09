Roca y su protagonismo

Eduardo Manuel García

DNI 18.564.973

GENERAL ROCA

Decir que Roca simplemente “perdió protagonismo” es casi presentarlo como un fenómeno natural, como si un día la ciudad se hubiera quedado atrás por casualidad. No.

El atraso también es consecuencia de decisiones políticas.

Hace 24 años que la ciudad es gobernada por el mismo espacio político y por la misma familia, los Soria. Suficientes para analizar resultados, prioridades y oportunidades desaprovechadas.

Mientras otras ciudades de la región salieron activamente a buscar inversiones, industrias, conectividad y empleo privado, Roca fue perdiendo terreno.

¿Dónde estuvo durante todos estos años una política agresiva para atraer empresas?

¿Dónde estuvo el desarrollo real del Parque Industrial?

¿Dónde estuvieron los incentivos para quien quisiera invertir, producir y contratar trabajadores? ¿Dónde estuvo la pelea permanente por recuperar nuestro aeropuerto, mejorar la conectividad y transformar a Roca en un verdadero polo productivo y logístico?

Una ciudad no crece solamente con obra pública, plazas bonitas o aniversarios. Crece cuando genera trabajo genuino, producción, inversión y oportunidades.

Y ahí aparece una diferencia profunda de concepción política.

La mejor política social es aquella que ayuda a quien realmente lo necesita, pero también crea las condiciones para que cada vez más personas puedan vivir de su propio trabajo.

