¿Romper iglesias?

Humberto Guglielmin guglielmin.humberto@live.com

DNI: 10.401.180

BAHIA BLANCA

Leyendo los titulares de varios diarios del 14 de agosto, encontré varios titulares que reproducían una incendiaria propuesta de Julieta Poggio, de 23 años: “¡Hay que romper las iglesias y que se termine el hambre mundial!”.

Se sabe que Julieta tiene estudios de actuación y danza, pero no se informa si terminó el Secundario, pero sí que cobra $ 1.000.000,- por media hora de presencia en un boliche. ¡Nada mal!

Para saber de sus quilates intelectuales conviene conocer otras de sus declaraciones públicas publicadas. Algunas de ellas son: “Me gusta contar mis pensamientos y emociones”. “Tener una relación abierta (de pareja) es poder hacer todo lo que querés estando de novia. Por ejemplo “pollerear”, tener una persona que te habla siempre, y que está ahí para vos, que te escucha y, al mismo tiempo, estar de novia”, y cuando el conductor del programa le observó: “¿Y si todo eso lo hace el otro?” Julieta sabiamente le respondió: “¡Me chupa un huevo!”. Y ante la pregunta de: “¿Se habla (con tu ocasional pareja) de cuando estuviste con alguien?” y respondió Julieta: “si me lo pregunta le cuento. Ese es el pacto que hice con mi novio. A mí me encanta hablar las cosas, ya no soy más celosa, se me pasó”.

Después de otros fracasos hace un año apostó al amor formando pareja con Fabrizio X con quien “tiene una relación abierta”. Enfurecida porque algunos le preguntaban quién era la mujer en la nueva pareja respondió en forma terminante: “Es terrible cómo la gente puede hablar tan libremente de la sexualidad de una persona. Tipo, muy atrasado”. Y, aleccionó en forma terminante: “O sea, ponele que quiero estar con un pibe que es gay, y quiero ponerme de novia, ¿Qué les importa?”. ¡Tiene razón! Respecto a un novio anterior, Lucca X admite: “Chapamos dos años antes de ponernos de novios” …

Con su novio actual se conocen desde que ella tenía 16 años, “chapábamos en el boliche” pero ahora son “amigos con derechos”. Y otra reflexión: “Un chape es un chape”. Para que no se piense que ella tiene una conducta sin control aclaró que su “regla número uno es usar siempre preservativos” y “que nunca cancela una cita para ir a otra”. “Las personas con las que nos revolcamos no me interesan, no las amo… el amor grande es con él (con Fabrizio)”, “Es muy feo que me juzguen… soy muy sensible”, “No hay vuelta atrás. Me cuesta mucho la monogamia otra vez”. Todos sus ex novios admiten que sobre este tema dijo la pura verdad. “No me voy a desenamorar (de Fabrizio) por chaparme un pibe”. ¡Obvio!

Otras de sus importantes aclaraciones son: “Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga, pero solo tomo champagne”. “Yo, ya les advierto (a mis admiradores) que no me gusta cocinar, no me gusta limpiar, no me gusta lavar los platos…Que de eso se ocupe otro…Así que se la banquen, yo soy así.” Verdaderas lecciones de vida.

En el programa “Mi Cielo”, invitada por Mariano Iúdica, se le hizo una confusa pregunta: “¿Qué pregunta que nunca hiciste te gustaría conocer la respuesta?” La respuesta fue: “A mí me llama mucho la atención por ejemplo el tema de la pobreza y de la desigualdad. Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va ahí a rezar por los pobres. Cómo hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, HAY QUE ROMPER LAS IGLESIAS Y QUE SE TERMINE EL HAMBRE MUNDIAL…”

LAS RIQUEZAS DEL VATICANO

Me gustaría saber cuántas veces Julieta entro a una Iglesia o al Vaticano, para opinar de esta manera tan contundente. ¿No habrá confundido oro con oropel? ¿Por qué no va a Roma y avergüenza al Papa indicándole dónde está almacenado el oro? Si ella sabe dónde está ese oro, debería pasarles el dato porque allí no lo saben. Si conociera algo del tema sabría que el Vaticano, que como cualquier institución compuesta por hombres no está exento de corrupción, está en quiebra técnica desde el año 2021….

La revista económica Fortune, especializada en temas económicos, afirma que el Vaticano está por debajo de las 500 instituciones más ricas de la tierra. Los activos más valiosos de la iglesia no son evaluables y no están a la venta. Allí están los tesoros tal vez más valiosos del mundo, reunidos de diversa manera a lo largo de más de 2.000 años. No se pueden, no se deben vender.

En el año 2015 le preguntaron al Papa Francisco si sentía la presión de aquellos que le pedían que venda todos los tesoros artísticos (pinturas, esculturas) de la iglesia para ayudar a los pobres, respondió: “Esos tesoros no son de la Iglesia, son tesoros de la humanidad de los que la Iglesia es solo su custodio.”

MANEJO DE LAS FINANZAS

Cuando el Papa Francisco asumió en el 2013, el déficit operativo del Vaticano era de 27.000.000 de dólares y en los años siguientes fue descendiendo muy lentamente. Con Francisco fueron duramente combatidas las cosas turbias que hubo, tanto como los abusos sexuales. Y no le tembló la mano. Bajo su muy austera administración el balance entre ingresos y egresos llegó a un cierto equilibrio, pero eso no era suficiente.

La iglesia necesita del dinero, de mucho dinero, porque hay que ayudar a las obras de la iglesia en todo el mundo porque en todas partes hay necesidades insatisfechas, comenzando por Italia donde es particularmente demandante el problema de los inmigrantes de África. ¿Julieta cree que los obispos y los sacerdotes en general, llevan una vida libre de privaciones?

Los dos tercios de los ingresos del Vaticano se van en las remuneraciones de los 2.886 empleados, y si bien su sueldo es 25% menor al de los empleados italianos, no pagan impuestos por sus ingresos; tienen salud y retiro asegurados.

La Iglesia Católica es una institución económicamente descentralizada y el Vaticano solamente se auto sustenta. Alguien informado dirá que todos los años, todas las diócesis, en la medida de sus posibilidades, le envían una ayuda económica que, sin embargo, apenas cubre el 4,5% de sus ingresos. Los otros ingresos provienen de intereses bancarios, turismo, visitas a museos, donaciones, etc.

Si bien la Iglesia está presente en todo el mundo, los edificios y propiedades que existen en los diversos países, no pertenecen al Vaticano sino a las Diócesis u órdenes religiosas de cada lugar; solo ellas son sus administradoras y dueñas. En muchas diócesis los ingresos son realmente mínimos, apenas para mantenerse el clero del lugar.

El Vaticano tiene en Italia cerca de 2.000 construcciones de diversa importancia que en general son alquilados para diversas actividades relacionadas con la Iglesia a un precio muy por debajo del alquiler promedio de Italia, y que por lo tanto no producen dinero. En muchos casos el mantenimiento de estos edificios, por su valor artístico, necesitan de la ayuda económica del Estado italiano, que no es fácil en darla.

LOS REGALOS

Los papas suelen recibir múltiples regalos, ¿qué se hace con ellos? Muy pocos son guardados. La mayoría de ellos tienen como destino servir a las obras de caridad en lugares muy necesitados. Un ejemplo: cuando el papa Francisco fue elegido recibió de la empresa Harley-Davidson una moto formidable. Obviamente, Francisco no la utilizó; se limitó a ponerle su firma y la entregó a Cáritas para que la subaste. Se vendió en 210.000 euros, que fueron destinados a Hogares de gente muy necesitada.

TRANSPARENCIA

Todos los ingresos y sus fuentes, todos los egresos y sus destinos, sus reservas y sus inversiones, son públicas. Sus fondos están en diversas instituciones bancarias internacionales generando intereses. No hay secretos. Es una forma de mentir y mentirse fantasear sobre fabulosas riquezas vaticanas inexistentes.

LA RIQUEZAS DEL VATICANO

Es frecuente escuchas frases como: “el Vaticano está lleno de riquezas artísticas de valor incalculable que si se vendieran se podría ayudar a los pobres en todo el mundo”.

Sería absolutamente injustificable que Francia, para ir reduciendo sus bolsones de pobreza extrema, sacara a subasta internacional La Gioconda y demás riquezas existentes en el Museo Louvre y otros. ¿V. Putin debería vender el Kremlin y las increíbles riquezas artísticas del Museo Hermitage de San Petersburgo para ayudar a los que viven en la pobreza? ¿Esas riquezas son de Putin? ¿podría disponer de ellas a su antojo?

Julieta debería proponer que para combatir la pobreza extrema en Argentina se venda el Obelisco, el edificio del Congreso Nacional y la Casa Rosada ya que, si se vendiera solo el Vaticano, con la miseria que hay en todas partes, a Argentina le tocaría muy poco.

En el caso del Vaticano, las riquezas inmobiliarias y artísticas son del pueblo cristiano y patrimonio de la humanidad. No son del papa, quien es solo su administrador. No pueden, no deben ser vendidas y ningún papa va a hacer la tontería de aquellos que reclaman su venta.

Quienes reclaman del Vaticano estas medidas extremas ¿qué hacen por los pobres? Es muy fácil pedir que los problemas los solucionen “los otros”, es muy fácil criticar sin comprometerse personalmente en la solución del problema. Este compromiso vale principalmente para los despreciables políticos millonarios que solo piensan en acumular riquezas a expensas de los que creyeron en sus promesas, pero también vale para las personas comunes pues podrían aportar algo para suavizar los rigores de la pobreza.

Julieta Poggio por ejemplo, de vez en cuando podría tomar agua mineral en vez de champagne, y donar el valor de cada botella a Cáritas o a otras instituciones benéficas, religiosas o no, todas ellas en permanente crisis de supervivencia por escasez de fondos. Además, aquellos que tienen altos ingresos podrían demostrar su sensibilidad con los pobres siendo tan generosos como lo son muchos en muchos países europeos, en Canadá y en USA.

¿Si el Vaticano vendiera todas sus obras de arte se acabaría la pobreza en el mundo? Julieta Poggio ¿pensó en que, si rompen todas las iglesias ya no tendrían valor de venta, nadie pagaría por sus ruinas?…

Por su notable agudeza de juicio, valorada por más de 3.000.000 de seguidores, si Julieta ingresara a la política tendría asegurado su ingreso triunfal al Parlamento Nacional.

Fuente: Catholic. Net