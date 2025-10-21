Siete miradas, un mismo espejo

Javier Genoud DNI 17.506.130

General Roca

Otra vez los vemos desfilar. Peinados, prolijos, con frases ensayadas y ese aire de solemnidad de cartón que solo se logra después de años viviendo de la política.

Los mismos nombres que aprendimos de memoria sin quererlo. Los mismos que hace décadas nos prometen “el cambio”, pero ya ni se molestan en disimular que el cambio, en todo caso, es de cargo o de bloque.

Ahora opinan sobre reformas. Penal, laboral, impositiva, coparticipación.

Como si fueran recién llegados de otro planeta, sorprendidos por los problemas que ellos mismos ayudaron a fabricar. Hablan del delito los que convivieron con la impunidad. Hablan del trabajo los que jamás trabajaron fuera del Estado.

Hablan de impuestos los que viven de ellos.

Cada uno juega su papel con la precisión del actor que repite la obra número 300 sin emoción, pero con oficio: el “duro” que promete orden, el “progresista” que promete equidad, el “liberal” que promete libertad y el “provincialista” que promete lo mismo, pero con acento local. Todos con un enemigo perfecto, un culpable a mano, y ninguna autocrítica.

Mientras tanto, Río Negro sigue esperando algo que nunca llega: gestión, honestidad, renovación. No más palabras, sino hechos.

Pero los hechos no cotizan en campaña. Cotiza la indignación medida, la consigna vacía, el gesto estudiado. Cotiza el “nosotros” contra “ellos”. Cotiza el cinismo.

Y uno los escucha, y piensa que en el fondo no hay siete fuerzas políticas.

Hay una sola, vieja y omnipresente: la fuerza de los que no se van nunca.

Los que cambian de color, de logo, de jefe, pero no de destino: el Estado como refugio, como herencia, como botín.

Entonces uno se pregunta, no con esperanza, sino con hartazgo: ¿Cuántas elecciones más vamos a necesitar para entender que los mismos de siempre no pueden darnos un futuro distinto?

O peor aún: ¿Y si el problema ya no son ellos… sino nuestra costumbre de seguir eligiéndolos?