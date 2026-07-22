Investigan la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell: su madre ya había sido juzgada

Investigan la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell.

La Justicia investiga la muerte de una nena de 2 años ocurrida en Villa Gesell. El caso generó especial atención luego de que se conociera que la madre de la niña había sido juzgada y absuelta años atrás por la muerte de otras dos hijas.

Según informaron medios locales, la mujer, de 44 años, llevó a la niña al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, pero no logró salvarle la vida.

Ante los médicos, la madre habría manifestado que la niña se broncoaspiró mientras tomaba la mamadera. Tras constatarse el fallecimiento, desde el hospital se dio aviso a la Policía y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, quien abrió un expediente por averiguación de causales de muerte.

Ahora, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia y de las pericias médico-forenses para determinar qué provocó la crisis respiratoria de la niña y establecer las circunstancias en las que se produjo su muerte.

El antecedente que volvió a quedar bajo la lupa

La muerte de la niña reavivó un caso ocurrido años atrás y que había conmocionado a la región. En 2018, la madre había sido absuelta en un juicio por la muerte de Yazmín, una bebé de 11 meses que falleció en Mar del Plata en 2016.

En aquella causa, la mujer y quien era su pareja en ese momento abandonaron la vivienda en la que residían y permanecieron varios días ocultos mientras eran buscados intensamente. Una semana después, ambos se entregaron.

Permanecieron detenidos durante casi dos años y sostuvieron su inocencia. Durante el juicio también se analizó la muerte de otra hija de la mujer, una bebé de seis meses que había fallecido en 2013.

Los jueces evaluaron los informes médicos y descartaron la existencia de lesiones traumáticas o indicios de abuso sexual. En ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias.

Finalmente, el tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a la pareja y que no se había podido acreditar que las muertes fueran consecuencia de maltrato o abuso.

En paralelo, la Justicia de Familia intervino sobre el grupo familiar y dispuso distintas medidas de protección para los otros hijos de la mujer, entre ellas el ingreso a hogares y procesos de adopción.

Luego de ser absuelta, la mujer se mudó a Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la niña de 2 años que murió este lunes.