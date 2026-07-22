Tres días atrapados bajo la nieve: el bombero que lideró el rescate contó cómo sobrevivieron los mineros

La búsqueda en Catamarca se realizó a más de 4.500 metros de altura, con caminos cubiertos de nieve y temperaturas de hasta 25 grados bajo cero.

Los cuatro trabajadores que permanecieron aislados durante más de tres días por un intenso temporal de nieve en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, fueron rescatados el miércoles tras un operativo desarrollado a más de 4.500 metros de altura.

La búsqueda reunió a bomberos, fuerzas de seguridad, organismos públicos, trabajadores de empresas privadas y vecinos de la zona. Las tareas se realizaron en caminos cubiertos por la nieve y con temperaturas que durante la noche llegaron a los 25 grados bajo cero.

Uno de los integrantes del operativo fue Alfredo Medina, oficial de Bomberos Voluntarios de Santa María, quien reconstruyó el rescate y calificó el resultado como “un milagro”.

“Yo lo llamaría un milagro, un rescate con un final feliz. A los dos chicos que iban caminando los encontramos en buen estado de salud y los otros dos permanecían dentro de los vehículos que habían quedado atascados. Después de haber pasado tres noches con esas temperaturas y ese temporal, para mí es un milagro”, afirmó.

Una búsqueda contrarreloj

Medina relató que el domingo se perdió el contacto con los trabajadores y que al día siguiente recibieron el pedido para sumarse al operativo desde Antofagasta de la Sierra.

A partir de entonces, se incorporaron distintos recursos para intentar localizar a los mineros. Del operativo participaron bomberos voluntarios, Gendarmería, la Policía, personal municipal, trabajadores de la empresa minera, operadores de maquinaria pesada y vecinos con experiencia en la zona.

“Pusieron máquinas, camionetas, personal, todo a disposición. Nos sumamos todos por el esfuerzo de salvarlos”, recordó el rescatista.

Según explicó, la magnitud del temporal sorprendió incluso a quienes conocen la región desde hace décadas. “Hace casi 40 años que no cae tanta cantidad de nieve”, señaló.

El momento más crítico

La acumulación de nieve bloqueó los caminos y obligó a modificar el operativo. Cuando los vehículos ya no pudieron continuar, un grupo de cinco rescatistas decidió avanzar a pie hacia los refugios donde creían que podían encontrarse los trabajadores.

“El martes a la noche intentamos llegar con los vehículos hasta los refugios, pero llegó un punto en que ya no se pudo más. Entonces tomamos la decisión de cruzar un cerro caminando. Salimos con todo el equipo para nieve, comida y abrigo y caminamos durante dos horas con 16 grados bajo cero”, relató Medina.

La preocupación aumentó cuando llegaron al primer refugio y comprobaron que estaba vacío.

“Teníamos la esperanza de encontrarlos ahí. Cuando vimos que no estaban empezamos a preocuparnos”, recordó.

Los rescatistas ampliaron entonces la búsqueda y lograron encontrar a los dos trabajadores que habían continuado caminando para buscar resguardo. Poco después, cuando la maquinaria consiguió abrir un paso entre la nieve, los otros dos mineros fueron hallados dentro de los vehículos que habían quedado atascados.

Los cuatro trabajadores fueron finalmente rescatados tras permanecer aislados durante tres noches en condiciones extremas.