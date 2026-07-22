Qué significa que una persona siempre llegue tarde, según el experto en psicología Gabor Maté

El especialista Gabor Maté habló sobre el tema durante su participación en el pódcast de Hasan Minhaj, Hasan Minhaj Doesn’t Know. Durante el episodio, el conductor le preguntó, en tono de broma, por qué siempre llegaba tarde. La respuesta de Maté rápidamente derivó hacia una explicación relacionada con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH.

La relación entre la impuntualidad y la percepción del tiempo

Según Maté, una de las características del TDAH puede ser la dificultad para percibir el paso del tiempo y calcular cuánto falta para que ocurra una determinada actividad.

Para explicar esta situación, el especialista planteó un ejemplo: una persona puede tener que estar en un lugar a las 8 de la mañana y, a las 7:55, sentir que todavía cuenta con muchísimo tiempo disponible. Esa percepción puede llevarla a retrasar la salida y terminar llegando tarde.

El médico vinculó este fenómeno con lo que denomina una dificultad en el desarrollo de la percepción temporal.

«Tu sentido del tiempo no se desarrolló de forma adecuada en la infancia», explicó durante la entrevista.

Qué relación tendría el estrés infantil

En su libro Mentes dispersas, Maté desarrolla una teoría según la cual el TDAH puede estar relacionado con experiencias de estrés durante las primeras etapas de la vida.

De acuerdo con su enfoque, los bebés y los niños pequeños pueden ser especialmente sensibles al estado emocional de las personas que los rodean. En ese contexto, crecer en un ambiente marcado por el estrés constante de los adultos podría influir en el desarrollo de determinados circuitos cerebrales.

«Los niños pequeños no tienen sentido del tiempo», explicó el especialista. Para un bebé, incluso una espera breve puede parecer interminable, ya que la percepción del tiempo se desarrolla progresivamente junto con el cerebro.

La explicación de Gabor Maté sobre el TDAH

Durante la conversación con Minhaj, Maté sostuvo que algunas personas con TDAH pueden tener dificultades para organizar el tiempo, anticipar cuánto duran las actividades o calcular correctamente cuánto necesitan para completar una tarea.

Esta característica puede manifestarse en situaciones cotidianas como:

Subestimar el tiempo necesario para prepararse.

Creer que todavía queda mucho tiempo antes de una cita.

Retrasar el momento de salir de casa.

Tener dificultades para calcular la duración de una actividad.

Llegar tarde de manera frecuente, incluso cuando existe intención de ser puntual.

De todas maneras, llegar tarde no significa necesariamente que una persona tenga TDAH. La impuntualidad también puede estar relacionada con hábitos, problemas de organización, ansiedad, estrés, dificultades para establecer prioridades u otras situaciones.

Quién es Gabor Maté

Gabor Maté es un médico y escritor húngaro-canadiense especializado en trauma, estrés y adicciones. Es autor de varios libros, entre ellos Mentes dispersas, una obra en la que analiza el TDAH y sus posibles vínculos con el desarrollo y las experiencias de la infancia.

Su enfoque pone el acento en la importancia de las experiencias tempranas y del entorno en el desarrollo emocional. Sin embargo, sus explicaciones sobre el origen del TDAH no representan por sí solas el consenso científico actual: el trastorno es una condición compleja en la que intervienen múltiples factores, entre ellos componentes genéticos y neurobiológicos.

Por eso, una persona que llega tarde con frecuencia no debería autodiagnosticarse a partir de este comportamiento. Si la dificultad para organizar el tiempo afecta la vida cotidiana, el trabajo o las relaciones personales, una evaluación profesional puede ayudar a identificar sus causas.