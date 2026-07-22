Weretilneck y Cortés se mostraron otra vez juntos en un barrio de Bariloche

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, asistieron al acto de apertura de los sobres con las ofertas de las empresas que pugnan por la obra de la red cloacal del barrio Nuestras Malvinas de esta ciudad. (foto Marcelo Martínez)

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente, Walter Cortés, compartieron este miércoles otro acto oficial en Bariloche. En esta ocasión fue para la apertura de los sobres de las seis empresas que se presentaron a la licitación pública, para construir la red cloacal del barrio Nuestras Malvinas de esta ciudad.

La obra, que tiene un presupuesto oficial de 1.761.342.703 pesos, con 69 centavos, beneficiará a unas 645 familias, informaron de manera oficial.

“Es muy importante que nosotros le empecemos a dar calidad de vida a los barrios”, afirmó Cortés. “No tenemos un Bariloche de primera y otro de segunda”, sostuvo. Y valoró a los trabajadores del barrio que son los que Bariloche funcione.

“Si usted cree que hay una conveniencia política por los votos a mí no me interesa y creo que a él (por Weretilneck) tampoco”, aclaró el intendente. “Queremos mejorar la calidad de vida de la gente”, insistió.

Bariloche en las próximas semanas comenzará a vivir un clima electoral porque el 1 de noviembre habrá elección de convencionales municipales constituyentes. Para Cortés es una elección estratégica. El intendente quiere obtener la mayoría de convencionales para incorporar las reformas que pregona para la Carta Orgánica Municipal. También, es probable que se convierta en un plebiscito de su gestión.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, destacaron «la comunión». (foto Marcelo Martínez)

"Estúpidos que nunca hicieron nada"

Durante su discurso, Cortés dijo: “Quiero pelearme por las obras con Alberto”. “Está lleno de estúpidos que nunca hicieron nada”, expresó, molesto. Afirmó que hay dirigentes que lo critican -sin dar nombres- que “no ponen la cara con los más pobres”. Y dio a entender que son aquellos que les molesta que “estemos en buena comunión con el gobierno provincial”.

Cortés insistió que “no importa el color político, importa la intención, la voluntad, las ganas por mejorar nuestros barrios humildes”. Y se comprometió a pavimentar la calle Soldado Olavarría una vez que esté finalizada la red cloacal.

“Yo les pido a los humildes que no nos metan el dedo en la boca, porque por primera vez un gobernador y un intendente tiran juntos. Estamos juntos (con el gobernador) pensando en el barrio”, afirmó. “Juntos, todos y ustedes también., vamos a darle dignididad toos los dpíuas a nuestro barrio”, sostuvo.

En los discursos, del gobernador Alberto Weretilneck, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y la presidenta del barrio Nuestras Malvinas, Jésica Dadomo, valoraron la obra en ese sector de la ciudad. (foto Marcelo Martínez)

"Un día se enoja"

“Gracias querido amigo (Walter)”, expresó Weretilneck. “Un día se enoja y otro día nos desenojamos”, reveló el gobernador. Nadie aclaró si hubo algún cortocircuito en estos días entre el mandatario provincial y el intendente de Bariloche.

“Hay tanto por hacer, hay tanto tiempo por recuperar, hay tantas urgencias que resolver que no hay tiempo para perder en pavadas”, sostuvo Weretilneck. Dijo que son muchos los asuntos que requieren atención.

“Cuando los gobernantes pierden la sensibilidad es cuando se tienen que empezar a marchar a la casa, porque lo único que no se puede perder es la sensibilidad, ponerse en el lugar del otro”, enfatizó.

La presidenta del barrio Nuestras Malvinas, Jésica Dadomo, destacó que la obra representará “un cambio de vida para todos” los habitantes de ese sector de la ciudad. Agradeció al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, por haberlos escuchado. También al gobernador. “Le tomamos la palabra al intendente que una vez finalizada la obra de la red cloacal por Soldado Olavarría nos va a hacer el asfalto”, indicó y dirigió la mirada al jefe comunal.

El acto se hizo en el gimnasio que comparten la Escuela 315 y el Jardín 130 del barrio Nuestras Malvinas. (foto Marcelo Martínez)

Las ofertas para hacer la obra

Echarren explicó brevemente a los vecinos presentes en el gimnasio cómo era el procedimiento de la licitación pública que estaba en marcha. “Las licitaciones son actos públicos y hay que hacerlas de cara a la sociedad”, destacó. Dijo que hacerlo de frente a los vecinos era un acto de “transparencia”. El acto se hizo en un gimnasio que comparten la Escuela 315 y el jardín 130 del barrio.

Tras abrir los primeros sobres que presentaron las seis empresas y verificar que habían presentado toda la documentación requerida, el ministro abrió los segundos sobres con las ofertas económicas.

Informó que la empresa Codistel SA ofertó 1.926.259.282 pesos, con 13 centavos para hacer la obra. La firma Werber Carlos Gustavo ofertó 1.889.832.787 pesos, con 90 centavos, mientras que Agrovial Sur SA ofertó 1.495.160.627 pesos, con 63 centavos.

La empresa Alusa SA cotizó 2.264.565.220 pesos, con 49 centavos; Del Río, 1.401.456.118 pesos, con 9 centavos, y Rimsol 1.688.481.124, con 3 centavos.

El ministro explicó que una comisión evaluadora analizará cada una de las ofertas y la documentación presentada. Después, se hará la preadjudicación de la obra.