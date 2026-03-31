Sobre los radares y multas

Adriana Herminia Centeno

DNI 10.076.276

Hola. Quisiera me envíen el certificado de contrastación del instrumental de acuerdo al INTI actualizado.

Para que una multa sea válida, el equipo debe contar con la calibración anual vigente realizada por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) u organismos autorizados.

La verdad no les creo nada por eso pido esta información porque nos mienten de todos lados y termina siendo todo una estafa.

Gracias