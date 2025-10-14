Solidarios con Palestina

Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente n° 17 de Añelo.

Patagonia, Argentina.-

Hola, querido/as estudiantes:

Somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente n° 17 de Añelo. Nos solidarizamos con el Pueblo Palestino ante el genocidio atroz que están padeciendo. Es una mezcla de angustia y rabia lo que nos atraviesa el cuerpo y el alma. Vemos los crueles bombardeos de los invasores israelíes y las más de 60 mil infancias fallecidas. Es una crueldad sin precedentes. Es un horror ver las escuelas desintegradas en escombros. Nos parece mentira que estemos viviendo esta brutalidad en pleno siglo XXI y con todos los adelantos tecnológicos en los que ha avanzado la especie humana.

Muchas veces nos hemos preguntado cuándo acabará esta barbarie y nos preguntamos qué sucederá después entre tanta destrucción. Nos preguntamos también qué papel jugará la Escuela en este desastre y cómo llevarán adelante esa infinidad de vulnerabilidades en la que han sido expuestas las infancias, sus derechos y los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Estamos ante una situación mundial muy delicada, se han perdido valores como la solidaridad y la humanidad, es por eso que ante tanto individualismo nos solidarizamos con ustedes.

Seguiremos luchando por el cese del fuego y continuaremos pensando que la educación no puede con todo pero con algo puede. Nos despedimos atentamente con un gran abrazo de lucha y paz.

