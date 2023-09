Trabajos, letras y socialismo

Concordia, Entre Ríos

He nacido en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, República Argentina,el 21 de septiembre de 1975. Mi infancia,hasta los 10 años, transcurrió en este terruño.

Mis padres eran empleados, vivíamos con lo justo, no pasábamos prvaciones económicas,pero con lo justo de lo justo, con lo básico cubierto, sin lograr acceder a darnos grandes gustos,ni a acceder a mayores aspiraciones materiales.

La situación laboral de mi familia me dio la posibilidad de la educación pública, del acceso a la salud pública, de la posibilidad de un hogar, éramos una familia de un origen humilde y sencillo que logró acceder, mediante el esfuerzo laboral, a un sector medio, a un espacio de clase trabajadora promedio a inicios de los años 80 en una Argentina en que aún se vivía bien del trabajo y con algunas posibilidades de ascenso económico-material y,también, social y cultural.

Luego, comenzamos a probar suerte en Buenos Aires y alrededores, también en otras zonas del país, tales como Rosario,provincia de Santa Fe,la Costa Atlántica e,inclusive, en Neuquén ,además de varias idas y vueltas entre mi Concordia natal y Capital Federal.

Guardo en mis adentros muy bellas memorias de mi infancia y de mi primera juventud: también,algunos momentos difíciles y complicados, algunas inquietudes personales,a lgunas ansias, unas nuevas experiencias que contribuyeron a marcar mis ideas y a forjar mi camino y mi andar, mi ser y mis vivencias,mis sueños y mis acciones. Yo no me considero como un socialista ni dogmático, ni sectario,ni cerrado, ni inflexible. En general, me defino como un socialista democrático y republicano .

Y considero que,pese a todas las dificultades de estos tan difíciles años, en Argentina y en todo el mundo, se abre un nuevo período de grandes crisis y adversidades pero, también,de grandes posibilidades cambio unificador y liberador, emancipador y tendiente a la equidad social a escala internacional.

Fernando Adrián Zapata. Profesor de Lengua y Literatura, escritor y gremialista socialista