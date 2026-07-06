ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este martes 7 de julio en Neuquén

La interrupción serán para realizar trabajos de renovación de equipamiento eléctrico y conexiones en baja tensión. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este martes 7 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 7 de julio

CALF indicó que el corte programado para este martes será de la siguiente forma:

  • Horario: de 08:30 a 12:30
  • Zona: Colonia Nueva Esperanza (zonas aledañas a El Centeno).
  • Motivo: renovación de equipamiento eléctrico para ampliar la capacidad de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio.
  • Horario: de 08:30 a 10:30
  • Zona: Colonia Nueva Esperanza (zonas aledañas a La Caña de Azúcar)
  • Motivo: renovación de equipamiento eléctrico para ampliar la capacidad
    de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio.
  • Horario: de 14:30 a 18:30
  • Zona: Las Floridas entre Belgrano y Salto Grande.
  • Motivo: conectar seccionador y borneras en Baja Tensión.

Temas

CALF

Cortes de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este martes 7 de julio.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén