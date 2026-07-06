Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este martes 7 de julio en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este martes 7 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 7 de julio

CALF indicó que el corte programado para este martes será de la siguiente forma:

Horario: de 08:30 a 12:30

de 08:30 a 12:30 Zona: Colonia Nueva Esperanza (zonas aledañas a El Centeno).

Colonia Nueva Esperanza (zonas aledañas a El Centeno). Motivo: renovación de equipamiento eléctrico para ampliar la capacidad de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio.



Horario: de 08:30 a 10:30

de 08:30 a 10:30 Zona: Colonia Nueva Esperanza (zonas aledañas a La Caña de Azúcar)

Colonia Nueva Esperanza (zonas aledañas a La Caña de Azúcar) Motivo: renovación de equipamiento eléctrico para ampliar la capacidad

de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio.

