Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este martes 7 de julio en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos de renovación de equipamiento eléctrico y conexiones en baja tensión. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este martes 7 de julio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 7 de julio
CALF indicó que el corte programado para este martes será de la siguiente forma:
- Horario: de 08:30 a 12:30
- Zona: Colonia Nueva Esperanza (zonas aledañas a El Centeno).
- Motivo: renovación de equipamiento eléctrico para ampliar la capacidad de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio.
- Horario: de 08:30 a 10:30
- Zona: Colonia Nueva Esperanza (zonas aledañas a La Caña de Azúcar)
- Motivo: renovación de equipamiento eléctrico para ampliar la capacidad
de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio.
- Horario: de 14:30 a 18:30
- Zona: Las Floridas entre Belgrano y Salto Grande.
- Motivo: conectar seccionador y borneras en Baja Tensión.
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