Advierten sobre el peligro de los elefantes marinos en Chubut por la gripe aviar: piden un censo urgente

La organización WCS Argentina advirtió que los elefantes marinos pasaron a ser una «población vulnerable». Por eso, resultará fundamental un censo completo a lo largo de más de 300 kilómetros de costa en Chubut. “La gripe aviar puso en evidencia la fragilidad de la vida silvestre, impactó de forma dramática en una población que se encontraba saludable”, afirmó Julieta Campagna, coordinadora de conservación del paisaje Valdés.

La organización recordó que en 2022 se concretó el último censo de elefantes marinos de Península Valdés: registró un crecimiento constante cercano al 1% anual y una estimación de 18 mil crías nacidas. Sin embargo, ese escenario cambió de forma abrupta en la temporada reproductiva de 2023, cuando el virus de influenza aviar de alta causó la muerte del 97% de las crías.

Desde entonces, los equipos de WCS Argentina realizaron recuentos parciales en sitios estratégicos durante 2024 y 2025 para medir el impacto de la epidemia y estimar los tiempos de recuperación de la población. Con esos datos, presentaron un informe a las autoridades provinciales, donde confirmaron una marcada reducción de ejemplares en la costa de Chubut.

La gripe aviar generó la muerte de las crías de elefantes marinos en 2023. (Foto: Ralph Vanstreels).

El pedido de una organización a las autoridades de Chubut para garantizar el censo de elefantes marinos

En Chubut, la población de elefantes marinos se distribuye en tres sectores costeros: el frente Atlántico del Área Natural Protegida Península Valdés, Punta Ninfas/Bajo de los Huesos e Isla Escondida. Según remarcaron desde la organización WCS Argentina, se trata de la única colonia reproductiva continental y de latitud templada de la especie en el hemisferio sur.

Cada primavera y verano los animales regresan a estas costas para reproducirse y mudar la piel, en períodos de ayuno que vuelven aún más sensibles sus ciclos biológicos.

Durante los censos se relevan datos demográficos, la estructura social de la agrupación (grupos reproductivos e individuos solitarios) y la posición geográfica de cada harén. Resaltaron que debe concretarse en las primeras semanas de octubre, ya que coincide con el pico de la temporada reproductiva.

En cuanto a la modalidad, indicaron que se practica un recuento terrestres y aéreos mediante el uso de drones. Esa información resulta esencial para registrar tendencias de abundancia y distribución, detectar eventos de mortalidad anormal y ajustar las hipótesis sobre los tiempos de recuperación después de la epidemia de gripe aviar.

Sin embargo, desde WCS Argentina advirtieron que la realización de un censo exhaustivo enfrenta dificultades crecientes por las restricciones de acceso a la costa. La mayor parte de los sectores donde se recuesta la especie se ubica dentro de campos privados, por lo que los equipos de investigación dependen de la autorización de sus propietarios.

Desde el último censo completo de 2022, el acceso a áreas clave se volvió un desafío mayor. “En los últimos años, algunos propietarios dejaron de otorgar los permisos de investigación, lo cual impacta de forma fuerte en el monitoreo de una de las especies más valiosas de la Península Valdés, hoy amenazada de extinción. Hacemos un llamado especial de apoyo a autoridades y propietarios para poder llevar a cabo el censo completo en esta temporada 2026”, remarcó Valeria Falabella, directora de conservación costero-marina de WCS Argentina.

Los resultados de un nuevo conteo integral aportarán insumos para el diseño de estrategias de conservación dentro y fuera del Área Natural Protegida Península Valdés y permitirán orientar el manejo precautorio de actividades turísticas y recreativas en sectores no protegidos de forma formal, como Punta Ninfas-Bajo de los Huesos e Isla Escondida.

Desde la organización, destacaron la importancia de articular estas acciones con la ley provincial XI N° 92, aprobada en abril de 2025: apunta a la conservación de la especie en toda la costa de Chubut y refuerza la necesidad de información científica actualizada para la toma de decisiones.

WCS Argentina, la organización que advierte sobre la vulnerabilidad de los elefantes marinos

WCS Argentina es una organización de conservación de la naturaleza que desde los años 80 aporta al conocimiento científico y a la protección de los elefantes marinos del sur en Península Valdés. Sus equipos desarrollan investigaciones sobre la abundancia, distribución y estado de conservación de la especie y elaboran informes técnicos para las autoridades provinciales. La institución impulsa censos, monitoreos sostenidos y propuestas de manejo que buscan resguardar una especie emblemática del Mar Argentino.