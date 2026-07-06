Cayó una pareja por presunta venta de drogas en Roca: secuestraron cocaína, marihuana y dinero

El procedimiento permitió incautar estupefacientes, dinero y otros elementos de interés para la investigación judicial.

Una pareja fue detenida en Roca acusada de comercializar estupefacientes al menudeo, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal local y llevada adelante por la Policía Federal Argentina (PFA). Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados con la actividad ilícita.

La causa se inició en abril de este año, luego de que la Fiscalía recibiera una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta venta de drogas desde una vivienda ubicada sobre calle El Halcón al 1300.

Una investigación iniciada por una denuncia

De acuerdo con la información oficial, la pesquisa fue dirigida por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, a cargo del fiscal Sebastián Gallardo y del auxiliar fiscal Francisco Ernesto Iglesia Frezzini.

Por disposición de la Fiscalía, efectivos de la División Unidad Operativa Federal General Roca realizaron tareas de vigilancia, trabajo de campo y análisis de información para verificar la denuncia. Según la investigación, el domicilio era utilizado por un hombre y una mujer para el acopio y la comercialización de cocaína y marihuana al menudeo.

El allanamiento y los secuestros

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca, autorizó el allanamiento del inmueble.

El procedimiento contó con la colaboración de la perra detectora de narcóticos «Betty» y su guía. Durante el operativo fueron detenidos los dos sospechosos.

Además, los efectivos secuestraron 101 dosis de cocaína, 37 dosis de marihuana, dinero en efectivo presuntamente obtenido de la venta de estupefacientes, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga y dos teléfonos celulares.

Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interviniente, acusados de infringir la Ley de Drogas.