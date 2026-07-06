El mensaje del director de Alpine que causó repudio en los fanáticos de Franco Colapinto

Las declaraciones previas al fin de semana en Silverstone, respecto al futuro y la posible continuidad del argentino en el team, ya causaron cierto malestar. Y ahora, el mensaje post Gran Premio de Gran Bretaña, donde Franco Colapinto resultó el mejor de Alpine, alimentaron más el malestar entre los fanáticos.

El inglés Steve Nielsen, director del team francés de F1, habló a través de las redes sociales e hizo un balance del fin de semana en Inglaterra, aunque su mensaje causó cierto repudio entre los fanáticos argentinos y los seguidores de Colapinto.

Nielsen, que días antes indirectamente puso en duda la continuidad del pilarense el año próximo dentro del team, prácticamente no hizo hincapié en la brillante labor de Franco durante la competencia, que lo vio partir 19° y arribar 9°, siendo el mejor del equipo y sumando dos importantes puntos.

Recapping a mixed weekend in Silverstone 🗣️



Happy to take home some points, now full focus on Spa 👊 pic.twitter.com/ce4AFrxKGd — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 5, 2026

«Esta semana ha sido complicada para nosotros. Para ser honestos, seguimos optimistas, pero nuestros adversarios están regresando con mucha fuerza, en particular los Racing Bulls. Desafortunadamente, no sacamos nada del sprint, luego nos clasificamos bien de nuevo, quedándonos a las puertas de la Q3 para la carrera principal. Pero Pierre lamentablemente recibió una penalización, lo que nos hizo retroceder, y el día de carrera se presentaba difícil desde el principio», comenzó diciendo, obviando por completo al piloto argentino.

«Tenemos dos coches en los puntos. Desafortunadamente, los Racing Bulls que nos preceden, lo que hace que nuestra ventaja cómoda de hace unas carreras se haya convertido ahora en muy precaria. Creo que solo nos llevan un punto de ventaja, lo que les da el impulso necesario. Debemos hacer algo al respecto. Debemos hacer que nuestro coche sea más rápido. Si lo logramos, nos mantendremos en cabeza. De lo contrario, nos pasarán», agregó.

Como se ve, en ningún momento Nielsen destaca o menciona a Colapinto, a quien sí apunta cada vez que las cosas no funcionan, cuando finaliza detrás de Pierre Gasly o simplemente cuando queda fuera de los puntos. Una suerte de ninguneo que, en redes sociales, los fanáticos argentinos no perdonaron.