Un bombardeo masivo contra Ucrania dejó al menos 21 muertos antes de una cumbre crucial de la OTAN

Rusia lanzó el lunes misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev y su región por segunda vez en una semana, con un saldo de al menos 21 muertos en vísperas de una cumbre crucial de la OTAN.

La reacción del presidente ucraniano Volodimir Zelenski no se hizo esperar e instó a sus aliados a tomar «decisiones firmes» para aumentar el suministro de defensas aéreas para Ucrania tras el ataque, que se produjo apenas unos días después de que otro bombardeo ruso matara a más de 30 personas en la ciudad capital.

Nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania

El ataque del lunes por la mañana abrió un cráter en un bloque de apartamentos de varios pisos en la capital ucraniana, arrancando sus plantas superiores y partiéndolas en dos.

Se trata de la segunda ofensiva consecutiva en el que Rusia emplea misiles balísticos, difíciles de interceptar, lo que llevó a Zelenski a pedir de nuevo a sus aliados más misiles para los sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Zelenski hablen sobre la guerra que empezó en 2022, al margen de la cumbre de la OTAN que comienza el martes en Ankara. «Es de una importancia crucial que el mundo -y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos- salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea y, por lo tanto, de la protección de la vida», afirmó Zelenski en las redes sociales.

Rusia lanzó 68 misiles y 351 drones, según las fuerzas aéreas ucranianas.

Los habitantes del distrito norte de Podilski, en la capital, vivieron momentos de angustia. » A la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego golpeó tres veces más», contó Oleksandr Bakhlukov, citado por AFP.

«Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento», añadió el hombre de 68 años.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo un «ataque masivo» con misiles y drones contra lo que describió como «empresas del complejo militar-industrial» y contra instalaciones energéticas en varias regiones ucranianas.

Zelenski dijo que el ejército ucraniano había derribado los drones y misiles de crucero rusos, pero que disponía de «un suministro insuficiente de misiles interceptores» para detener los misiles balísticos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el ataque demostraba que Ucrania necesita «con urgencia» más defensa aérea y que este asunto se abordará en la reunión de la OTAN.

El ejército ruso sostuvo que sus fuerzas también derribaron más de 500 drones ucranianos durante la noche.



Apagón en Crimea: un punto de la guerra

En Crimea el gobernador de la península designado por Moscú, Mijáil Razvozhayev, anunció en Telegram que «tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol» la ciudad quedó sin electricidad.

El presidente Trump tiene previsto reunirse con Zelenski el martes en Ankara. «Obviamente se va a reunir con él para conversar sobre cómo terminar la guerra», declaró un alto cargo estadounidense que ha pedido mantener el anonimato.

Trump también tiene en agenda conversar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para intentar reimpulsar los esfuerzos de paz en Ucrania.

Rusia lanza con frecuencia oleadas de misiles y drones contra las ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión del país vecino en 2022.

El conflicto entre Ucrania y Rusia es el más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

AFP