Trump contra Venezuela

Finalmente el imperio atacaría. La prensa mundial nos está informando de que la flota de guerra de EE.UU. estaría por atacar a Venezuela, cumpliría la amenaza de varias semanas en contra del pueblo venezolano, cumpliendo así con los planes de guerra contra los gobiernos de Maduro y Gustavo Petro.



El embajador Moncada de Venezuela ya efectuó una denuncia internacionales por varios ataque a de la Flota de Guerra de EE.UU. contra cinco embarcaciones con decenas de tripulantes desaparecidos que serian pescadores de Trinidad y Tobago, Colombia y Venezuela…

Aviones B 52 sobrevolaron por dos horas la zona del mar Caribe y costa jurisdiccional de Venezuela. Según otro parte de prensa se informa que Trump ordenó a la CIA que actuara contra el presidente Maduro, lo que no me parece imposible conociendo la forma de actuar de ese presidente amigo de Javier Milei que, ya trajo al FBI y la CIA para nuestra vergüenza.

En Argentina, el saqueo empieza con el Siglo XX con Bunge & Born manejando el mercado de granos de nuestro país y en esa línea hoy siguen por ej. los Grobocopatel, que no solo manejan las mayores cosechas de soja en la provincia de Buenos Aires sino que amén de utilizar gratuitamente instalaciones valiosísimas de los Ferrocarriles nacionales para todo tipo de actividades están comprando miles de hectáreas de las mejores tierras, sin que nadie les ponga coto. Entre nuestros males, siguen los kirchneristas y la Cámpora. Ninguno de esos partidos se rasgan las vestiduras por nuestra Patria.

