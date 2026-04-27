Cipolletti puntero en el Federal A: el efecto de Peralta y una de línea de tres obligada

Cipolletti venció a FADEP en La Visera y es puntero de su grupo. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti derrotó a FADEP de Mendoza en La Visera de Cemento y quedó puntero de su grupo en el Federal A. La línea de tres y el gran ingreso de Nicolás Peralta fueron algunas de las claves del partido.

La elección del esquema táctico se originó a partir de la baja de los dos laterales titulares: Nicolás Trejo (lesionado) y Nehuén García (expulsado).

La línea de tres tuvo al capitán Víctor Manchafico como líbero con Yago Piro y Juan Cruz Huichulef de stoppers. La formación fue muy ofensiva ya que por afuera jugaron Fernando Pettineroli y Maxi López, con clara vocación de ataque.

«No teníamos los dos laterales naturales y eso nos obligó a usar una línea de tres, la practicamos esta semana. Por suerte salió bien«, destacó Manchafico.

«Fue un partido durísimo, pensamos que nos íbamos a poner en ventaja más rápido. Hicimos todo el desgaste, queríamos que sea como contra San Martín de Mendoza y abrirlo en el primer tiempo, esta vez tardó un poquito más pero lo importante es que dejamos los tres puntos acá en La Visera«, analizó el capitán.

Sobre el hecho de quedar punteros, el defensor neuquino fue cauto: «Pensamos en nosotros. Es bueno estar punteros pero todavía queda mucho».

Cipo generó varias situaciones claras en la primera hora de partido pero recién pudo abrir el marcador con el ingreso de Nicolás Peralta, que fue determinante.

El delantero, que se había perdido los dos partidos anteriores por una lesión muscular, entró a los 15′ del complemento y al minuto convirtió el 1 a 0. Luego también participó de la jugada del segundo.

«De afuera me moría de ganas por estar, tuve la suerte de ingresar y poder convertir rápido. Mis compañeros me lo hacen fácil», aseguró Peralta.

«Tuve la mala suerte de lesionarme contra Huracán Las Heras, fue un desgarro en el cuádriceps. Con 21 días justos pude volver a hacer lo que más me gusta. Tenía muchas ganas de volver. Terminé sin molestias, solo un poquito ahogado porque venía sin jugar», comentó sobre su lesión.

«Trabajamos para ir partido a partido, queremos estar siempre arriba, vamos a dar pelea, la gente puede confiar en nosotros, los vamos a respaldar adentro de la cancha», concluyó el tucumano.

Cipolletti volverá a jugar el próximo fin de semana contra Argentino de Monte Maíz. Luego recibirá a Juventud Unida de San Luis y después tendrá fecha libre en el cierre de la primera rueda.