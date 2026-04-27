Condenaron a un comerciante por el abuso sexual de una empleada adolescente en Neuquén

En un fallo unánime, un tribunal de juicio de la ciudad de Neuquén declaró la responsabilidad penal de de un hombre por el abuso sexual de una adolescente cometido a finales de 2023. La resolución fue comunicada este mediodía en la Ciudad Judicial, tras avalar las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El imputado fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor. Debido a la gravedad de la calificación legal, el ahora condenado enfrenta una pena que podría oscilar entre los 6 y 15 años de prisión.

El hecho: abuso en el ámbito laboral

Según la investigación liderada por el fiscal del caso, Manuel Islas, el ataque ocurrió la tarde del 27 de diciembre de 2023 en un comercio de la capital provincial.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre aprovechó la relación de asimetría laboral, ya que la víctima era su empleada. El hombre la tomó por la fuerza y la condujo hacia un baño del establecimiento, donde concretó el abuso.

Durante el alegato de clausura, el fiscal Islas fue contundente:

“Las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal son más que suficientes para demostrar que el hecho ocurrió y que fue cometido por el imputado, de acuerdo a como lo hemos planteado”.

Fallo unánime y registro de condenados

El tribunal, integrado por los jueces Luciano Hermosilla, Luis Giorgetti y la jueza Carina Álvarez, coincidió de manera unánime con la teoría de la fiscalía.

Como parte de la sentencia, se dispuso la declaración de responsabilidad penal y el imputado fue formalmente condenado por el abuso.

El condenado además, fue incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual.

La justicia determinó mantener la reserva de la identidad completa del condenado y otros detalles del entorno para proteger la intimidad y evitar la revictimización de la adolescente.

Próximos pasos: audiencia de cesura

Tras este veredicto de culpabilidad, la Oficina Judicial deberá fijar una nueva audiencia en los próximos días. En dicho debate, conocido como juicio de cesura, las partes presentarán los argumentos para determinar la cantidad de años de prisión efectiva que deberá cumplir el condenado.