Julián Álvarez rompió el silencio sobre el interés del Barcelona en la previa de la Champions: «Se hace una pelota de mentiras»

La Araña habló sobre los rumores que lo vinculan al Barcelona en la previa a la Champions. (Foto: prensa Atlético Madrid)

Julián Álvarez estuvo en el centro de atención por su gran presente en el Atlético Madrid y la incógnita respecto a su futuro. Tras distintos rumores sobre su destino en el próximo mercado de pases, el delantero restó importancia a las versiones que lo vinculan con Barcelona y dejó en claro que está enfocado en su desempeño con el Colchonero.

En la antesala de las semifinales de la Champions League, el cordobés fue consultado por los rumores que lo acercan al club catalán y marcó distancia: «No puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo», afirmó.

“Todas las semanas aparecen cosas nuevas. Trato de no gastar energía en eso y enfocarme en lo que tenemos acá, con partidos muy importantes”, agregó el exRiver.

"Se hace una pelota de mentiras. No puedo salir a desmentir cada rumor"



🗣️ Julián Álvarez, sobre su posible fichaje por el FC Barcelona. pic.twitter.com/C0iHpbwdXg — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 27, 2026

En la misma línea, cuestionó el impacto de las redes sociales en este tipo de versiones: “Muchas veces se empieza a hacer una pelota de mentiras. Prefiero guardar la energía para estar al cien por ciento y ayudar al equipo», señaló.

Respecto al duelo por la Champions League, Álvarez confirmó que está en condiciones físicas para jugar ante el conjunto inglés. No sumó minutos en el último partido ante Athletic Club por precaución, pero será titular en el cruce de este miércoles en el estadio Metropolitano.

Qué dicen en España sobre el interés del Barcelona por Julián Álvarez

Mientras el jugador evita pronunciarse, los medios españoles aseguran que Barcelona ya inició contactos con Atlético de Madrid para conocer su postura de cara al próximo mercado de pases.

Según informó ESPN, la dirigencia del club catalán considera a Álvarez como una pieza ideal para reforzar el ataque y proyecta un tridente junto a Lamine Yamal y Raphinha.

De todos modos, la operación aparece compleja. Atlético no tiene intenciones de desprenderse fácilmente del delantero, que llegó en 2024 desde Manchester City por 102 millones de dólares, tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Además, Arsenal rival del Colchonero en semifinales también sigue de cerca la situación del cordobés.

Con información de ESPN