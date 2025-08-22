Un Concejo no delirante

Raúl Oscar García, DNI 17.618.311

NEUQUÉN

Sin ánimo de contrariar al Sr. Caire me parece bueno aclarar algunos conceptos con el fin de que no se distorsionen las cosas.

El antiguo método de denuncia de infracciones, que en algún momento todos utilizamos, en realidad era la nada misma porque no revestía carácter de acta de infracción. A partir de ahí un grupo de padres de personas con discapacidad impulsamos la fotomulta y tuvimos desde el principio el aval de la edil Fernández, luego de la comisión de legislación y posteriormente del resto de ediles, salvo una que votó en contra.

Las demás cuestiones que reclama a los ediles (motos, bicis, peatones) ya están contempladas en el Código Contravencional, Solamente hace falta que se de la orden de que los agentes de tránsito actúen.