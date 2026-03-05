Un triste espectáculo

Mario Agustín

DNI 22.670.422

VILLA REGINA

Creo que desde que volvió la democracia no había visto una apertura de sesiones así, un espectáculo bochornoso de un presidente de la Nación Argentina. Una payasada, un “espectáculo de circo negro”. No estuvo a la altura de las circunstancias en un lugar donde se llama ¡“Honorable Cámara de Diputados de la Nación”!



Las chicanas, los insultos, el destrato, la soberbia y otros calificativos fueron lo más destacado.

¡Se supone que el presidente va a dar explicaciones de sus acciones y lo que falta hacer!

Fue todo lo contrario, siempre volviendo al pasado.



Ni hablar de los aplaudidores! …¿Esto votamos los argentino? ¿Así somos? ¿Nos merecemos esto?.

Las mentiras de siempre, “creció” la economía, “crecieron las fuentes de trabajo”, ¿dónde?

Mi economía va para abajo, trabajo formal no se consigue, cada uno se lo rebusca como puede vendiendo torta fritas, empanadas o algún emprendimiento. Lamentable ver todo eso, ¡me faltaron los pochoclos!

