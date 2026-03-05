ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Cartas

Un triste espectáculo

Carta de Lector

Por Carta de lector

Mario Agustín
DNI 22.670.422

VILLA REGINA

Creo que desde que volvió la democracia no había visto una apertura de sesiones así, un espectáculo bochornoso de un presidente de la Nación Argentina. Una payasada, un “espectáculo de circo negro”. No estuvo a la altura de las circunstancias en un lugar donde se llama ¡“Honorable Cámara de Diputados de la Nación”!


Las chicanas, los insultos, el destrato, la soberbia y otros calificativos fueron lo más destacado.
¡Se supone que el presidente va a dar explicaciones de sus acciones y lo que falta hacer!
Fue todo lo contrario, siempre volviendo al pasado.


Ni hablar de los aplaudidores! …¿Esto votamos los argentino? ¿Así somos? ¿Nos merecemos esto?.
Las mentiras de siempre, “creció” la economía, “crecieron las fuentes de trabajo”, ¿dónde?
Mi economía va para abajo, trabajo formal no se consigue, cada uno se lo rebusca como puede vendiendo torta fritas, empanadas o algún emprendimiento. Lamentable ver todo eso, ¡me faltaron los pochoclos!


Temas

Asamblea Legislativa

Javier Milei

Mario Agustín
DNI 22.670.422

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar