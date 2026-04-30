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Justicia

«Mataron al padre de mi hijo»: la desgarradora declaración de Verónica Ojeda en el segundo juicio por la muerte de Maradona

La madre de Dieguito Fernando destrozó al equipo médico liderado por Luque. Describió condiciones inhumanas en la casa de Tigre y denunció un plan para aislar al "Diez": «Diego no tenía ni para bañarse».

Redacción

Por Redacción

Foto archivo.

Foto archivo.

El juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona tuvo su jornada más cruda. Verónica Ojeda, expareja del ídolo y madre de su hijo menor, rompió el protocolo del tribunal con un testimonio cargado de furia y llanto. Frente a los ocho imputados —incluidos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov—, Ojeda no anduvo con vueltas: «Son unos asesinos hijos de puta», gritó antes de quebrarse por completo.

La declaración de la madre de Dieguito Fernando no solo fue emocional; aportó detalles técnicos y escabrosos sobre el plan de aislamiento que, según ella, el equipo médico montó para «vaciar» al astro mientras agonizaba en una casa que describió como inhabitable.

Una «pelela» y olor a encierro: la internación del horror que atravesó Diego Maradona

Ojeda destruyó la imagen de la supuesta «internación domiciliaria» en Tigre. Describió un escenario de precariedad absoluta para un hombre que movía millones de dólares, pero que murió sin una ducha a su disposición.

  • Sin baño digno: Diego dormía en un playroom adaptado. Como el baño de planta baja era un toilette, le pusieron una «pelela» al lado de la cama.
  • Ambiente nauseabundo: «Había mucha suciedad y un olor terrible, no se podía estar», sentenció Ojeda.
  • Abandono físico: relató que una semana antes del deceso advirtió que Maradona estaba «hinchado» (signo de falla cardíaca), pero el equipo médico desoyó el alerta.

«Era una secta»: la táctica para dividir a la familia Maradona

Uno de los puntos clave para la fiscalía fue la descripción de la «manipulación sistemática». Según el testimonio, los médicos operaban bajo una lógica de secta para evitar que los herederos se unieran.

  • Relatos cruzados: Los médicos le decían una cosa a Ojeda y otra muy distinta a Dalma y Gianinna para generar conflicto entre ellas.
  • El botín: «Era gente podrida que solo quería sacarle cosas a Diego», afirmó. Recordó incluso que Maradona le regaló una moto a Luque, mientras este, presuntamente, lo dejaba morir.

La Justicia analiza si hubo un «homicidio simple con dolo eventual», una figura penal compleja que implica que los médicos sabían que Maradona podía morir y no hicieron nada para evitarlo.

ImputadoRol en el equipo
Leopoldo LuqueNeurocirujano y médico de cabecera.
Agustina CosachovPsiquiatra.
Carlos DíazPsicólogo.
Nancy ForliniCoordinadora de la prepaga.
Mariano PerroniCoordinador de enfermeros.
Ricardo AlmirónEnfermero.
Gisela MadridEnfermera.
Pedro Di SpagnaMédico clínico.


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Diego Maradona

Juicio por la muerte de Diego Maradona

muerte de Diego Maradona

Verónica Ojeda

El juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona tuvo su jornada más cruda. Verónica Ojeda, expareja del ídolo y madre de su hijo menor, rompió el protocolo del tribunal con un testimonio cargado de furia y llanto. Frente a los ocho imputados —incluidos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov—, Ojeda no anduvo con vueltas: «Son unos asesinos hijos de puta», gritó antes de quebrarse por completo.

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