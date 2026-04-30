El Gobierno concretó un nuevo DEG con el Tesoro de Estados Unidos por US$ 819 millones para pagar deuda al FMI

El gobierno de Javier Milei concretó un nuevo pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 819 millones en concepto de intereses. Para lograrlo y evitar un atraso en el calendario financiero, la administración nacional debió recurrir a una maniobra técnica de asistencia directa con el Tesoro de los Estados Unidos.

Según detalló Infobae, el Gobierno optó por comprarle Derechos Especiales de Giro (DEG) al gobierno norteamericano en la previa de la fecha límite del vencimiento. Esta estrategia define la dinámica con la que el Gobierno busca transitar los próximos meses mientras aguarda nuevas inyecciones de divisas.

Cómo fue la operación con el Tesoro de EE.UU.

Es importante destacar que esta maniobra no implica un nuevo financiamiento. Desde el Ejecutivo aclararon que se trata estrictamente de una operación de compraventa de activos, por lo que aseguraron que no genera nueva deuda para la Argentina, ni activa el swap acordado entre ambos países.

A su vez, desde La Nación precisaron que es la tercera vez en los últimos seis meses que el ministerio que maneja Luis Caputo recurre a este mecanismo.

La operación anterior había sido en enero por US$808 millones, mientras que en octubre de 2025 había sido por US$872 millones.

Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son, en la práctica, la «moneda» del FMI. Fueron creados como un activo de reserva internacional para complementar las reservas oficiales de los países miembros.

Al respecto, el procedimiento de compra se basó en los siguientes puntos:

El Tesoro de Estados Unidos administra una de las porciones más significativas de DEG a nivel global, consolidándose como un proveedor clave de liquidez para el país.

para el país. Las operaciones de compraventa se ajustan a los procedimientos legales definidos por el propio FMI.

Esta es la tercera vez en menos de un año que Argentina utiliza este recurso norteamericano para cubrir sus compromisos internacionales y evitar entrar en mora.



El impacto en las reservas a la espera del desembolso del FMI

El pago de estos US$ 819 millones representa una de las obligaciones más relevantes de la semana y tendrá un impacto inevitable en el nivel de reservas brutas, un frente que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cumple con una política de compra de divisas de forma sostenida desde que arrancó el año.

Sin embargo, en el Palacio de Hacienda hay expectativas de un rápido alivio. El contexto de esta operación está fuertemente marcado por la espera de un desembolso de US$ 1.000 millones por parte del organismo de crédito.

Tras haber superado la segunda revisión del acuerdo a nivel técnico (Staff Level Agreement), el equipo económico aguarda ahora que el directorio ejecutivo del FMI se reúna para tratar el caso argentino y libere formalmente los fondos.

Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía citadas por Infobae, se espera que este capital ingrese a las arcas del BCRA durante el mes de mayo, compensando así la baja temporal causada por el reciente pago.