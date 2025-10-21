Patricio Oschlies DNI 21.644.451

Buenos Aires.

El próximo 26 de octubre volveremos a las urnas. La democracia se legitima cuando el pueblo participa activamente emitiendo el voto con la información adecuada.

Es fundamental saber qué se vota, los antecedentes de los candidatos, las propuestas concretas de los mismos, etc. Emitir un voto bien informado, de forma consciente y responsable es crucial para el fortalecimiento democrático de nuestro país y, por ende, un acto por el cual -cada dos años- la ciudadanía puede contribuir a la construcción de un país más justo, serio y próspero. Y siempre garantizando que las elecciones sean limpias y transparentes, un compromiso de todos.

Saludo a Ud. atentamente,