Vicuña: Los hermanos Lundin aseguran que el proyecto binacional entrará en el «top 5» mundial de cobre

"El plan de desarrollo de la etapa uno del proyecto Vicuña será 100% dentro de Argentina", señalaron. Foto: archivo.

Los hermanos Jack y Adam Lundin, líderes de la compañía Lundin Mining, ratificaron su confianza en el megaproyecto binacional Vicuña, el cual operan en alianza con BHP. Los directivos destacaron que se trata de «uno de los yacimientos más grandes descubiertos en los últimos 30 años», y resaltaron las políticas actuales de los gobiernos nacionales de Argentina y Chile.

En relación a que distingue a Vicuña de otras iniciativas en la región, el presidente y CEO de la firma, Jack Lundin, indicó que al tratarse de un proyecto greenfield (que se inicia desde cero en un terreno sin desarrollo previo) cuentan con la oportunidad de trabajar en el bajo «nuevos estándares».

«Creo que también es único por ser un proyecto binacional donde realmente podemos aprovechar las oportunidades que existen tanto en Argentina como en Chile, así que creo que tiene mucha relevancia», añadió en una entrevista brindada al medio chileno Ex-Ante.

Por el momento, aclaró que el «plan de desarrollo de la etapa uno del proyecto Vicuña será 100% dentro de Argentina», pero que anticipan transportar el producto a través del corredor que poseen en Caserones y Candelaria (Atacama, Chile).

Ambos aseguraron ser «afortunados» de trabajar en conjunto con la australiana BHP en el Distrito Vicuña. Sobre su potencial, Jack Lundin indicó: «Cuando estemos en producción a plena escala, si tomamos la producción anual promedio durante los 10 años de producción máxima, deberíamos producir más de 500.000 toneladas de cobre y más de 800.000 onzas de oro. Entonces, en base equivalente de cobre, eso realmente lo convierte en una operación global de top cinco«.

Lundin sobre las políticas de Argentina y Chile: «Se están alineando los astros»

Respecto a la etapa actual del proyecto, recordó que existe un protocolo para la fase de exploración vinculado al tratado entre ambos países que se estableció en 1997, lo que les permite moverse a través de la frontera. Aclaró que «lo único que haremos durante la etapa uno es no minar en Chile y Argentina simultáneamente, sino minar en Argentina y luego transportar por camión al lado chileno«.

Por su parte, Adam Lundin, presidente del directorio de la empresa, afirmó ver con buenos ojos la reciente asunción de José Antonio Kast en Chile, en línea con el mandato actual de Javier Milei: «Creo que con los dos gobiernos recientes que han asumido, realmente se están alineando los astros, ambos quieren impulsar sus sectores y hacerlos avanzar más», opinó.

En ese sentido, expresó que en Argentina no hay producción de cobre, a diferencia del país trasandino, pero que a partir de la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) le permitiría intentar ponerse a su nivel en el sector minero. Sin embargo, advirtió que «eso sería un camino y tomaría algo de tiempo.»