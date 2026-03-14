Voracidad recaudatoria

Ricardo Dougall 10.532.537

Neuquén

Acabo de recibir una notificación del municipio neuquino por una infracción de tránsito por la módica suma de 120.000 pesos.

Después de 40 años transitando por Avenida Olascoaga, atravesando Beltrán, he cometido la terrible falta de haber invadido la senda peatonal, apenas visible desde dentro del auto.

Sugiero a las autoridades municipales, destinar una parte del presupuesto de pintura amarilla que cubre kilómetros de cordones de vereda de la ciudad, en la demarcación de las sendas peatonales, sobre todo en los lugares donde se dedican a sorprender a los vecinos de buena fé, haciéndolos caer en la trampa por pocos centímetros.

También, se podría sustituir la pintura gris, usada para pintar los cordones que ya son grises!, por blanca para las sendas peatonales, no les parece.