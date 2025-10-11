¿Y si hablamos de la educación a nivel macro?

Daniel E. Gutiérrez DNI 13.655.379. Contador Publico

Cada año que pasa, los niveles de la educación bajan en un declive que se ha transformado en importante, al menos desde el retorno de la democracia, hace ya más de 40 años.

Sueldos magros, baja motivación de los docentes, falta de interés del alumnado y de sus padres, deficiencias edilicias por todos lados y la lista se podría ampliar mucho más.

Hace unos pocos días se conoció que solo el 10% de los alumnos secundarios termina el Ciclo de 5 ó 6 años; el resto……..bien gracias.

Ahora bien, si nuestros dirigentes no pueden reconocer que, al igual que la seguridad, la salud y la justicia, este es un tema clave, no nos damos cuenta que en unos pocos años más, los recursos humanos que se convertirán en fuerza laboral van a ser pobrisimos y por ende -como País- estaremos condenados. No nos engañemos más diciendo que la calidad de mano de obra de Argentina es muy buena; mentira; es un verdadero desastre.

También subyace la idea de si no hay “conveniencia política” de nuestros dirigentes donde cobra plena vigencia el famoso axioma de la juventud peronista de “alpargatas sí; libros no” y de esa manera un pueblo inculto e incapacitado es más fácil de dominar y de llevarlo de la nariz a sus oscuros designios.

Alguien dijo una vez que el estudio es la mejor herramienta “anti dominación”; recuerdo que mis viejos me decían “estudien; no se queden con solo un título secundario” y la remataban con esta frase “el que estudia, en la vida laboral rinde examen de vez en cuando; el que no estudia, rinde examen todos los días” y ello tiene clara validez y vigencia.

Seguramente modificar esta situación va a demandar un cambio de fondo en toda la política educativa; en sus contenidos y etc. etc.. Este cambio no es necesario; es imprescindible; si no mejoramos en educación, no tenemos futuro; ¿no les parece?



