El Gobierno presentó su oferta salarial a la Unter que salió descontenta de la paritaria

Los representantes del Gobierno se reunieron este viernes en la audiencia paritaria con la conducción del gremio docente, Unter, en Viedma. (foto gentileza prensa de Gobierno)

La brecha entre el Gobierno de Río Negro y el gremio docente por la discusión salarial se mantiene. En la audiencia paritaria, que se desarrolló este jueves en la sede de la Secretaría de Estado de Trabajo en Viedma, los representantes del Ejecutivo provincial presentaron la oferta que mantiene la actualización bimestral de los salarios, aplicando el promedio entre el IPC nacional y el IPC de la capital rionegrina para los próximos dos bimestres. Esa propuesta no dejó conforme a la Unter.

En un comunicado, el Gobierno provincial informó que la propuesta fue presentada este jueves en la Mesa de la Función Pública (ante ATE, con ausencia de UPCN) y en la paritaria docente al gremio Unter.

“Consiste en continuar con la actualización bimestral de los salarios, aplicando el promedio entre el IPC nacional y el IPC de Viedma para los próximos dos bimestres”, indicaron. “Para el bimestre junio-julio 2026, los salarios se actualizarán tomando como referencia el promedio de inflación registrado en abril y mayo; mientras que para el bimestre agosto-septiembre 2026 se usarán como base los índices de junio y julio”, explicaron.

Aclararon que en el caso de la negociación docente, el Gobierno Provincial “dejó planteado que la propuesta salarial está sujeta a la aceptación de la oferta y al normal desarrollo del ciclo lectivo. Ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los incrementos previstos y se aplicarán los descuentos por los días no trabajados”.

La respuesta de la Unter

“Acaba de finalizar el encuentro paritario: una vez más este Gobierno provincial trae una propuesta cerrada en relación a lo salarial y no permite avanzar en discusión de política educativa tal cual lo hemos venido exigiendo”, sostuvo la secretaria general de la Unter, Laura Ortíz López, cuando salió de la audiencia.

Explicó -en un video que el gremio difundió- que el Gobierno provincial hizo una propuesta salarial cuatrimestral “a pagarse bimestralmente, dejando a los meses de junio y septiembre congelados, sin ningún tipo de modificación”.

“Entendemos que esto no responde a la demanda que tenemos desde la docencia. Así que vamos a llevar esta propuesta al análisis de las asambleas y Congresos, para poder definir de manera colectiva qué hacemos ante esta presentación del Gobierno”, adelantó la secretaria general.

Y añadió: “Entendemos que hay una definición política y denunciamos públicamente que este Gobierno sigue definiendo que los aportes y los recursos de la provincia sean destinados a otros sectores y no a la clase trabajadora”.

Desde el Gobierno provincial recordaron que la propuesta a los gremios se plantea “en un contexto nacional complejo, sosteniendo el compromiso de mantener salarios actualizados, cuidar el funcionamiento del Estado y garantizar previsibilidad para las familias rionegrinas”.