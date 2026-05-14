“Tormenta Negra”: más de 1.500 policías participaron de un megaoperativo en villas porteñas

Con más de 1.500 efectivos desplegados en forma simultánea en distintos barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía porteña llevó adelante este jueves el megaoperativo “Tormenta Negra”, un amplio dispositivo de orden y seguridad que incluyó allanamientos, controles y clausuras en villas y asentamientos considerados de alta conflictividad.

La Ciudad de Buenos Aires desplegó un operativo simultáneo en barrios vulnerables

El procedimiento se desarrolló en las villas 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, además de Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre.

Del operativo participaron agentes de distintas divisiones de la Policía de la Ciudad, entre ellas Pacificación de Barrios, Orden Urbano, Seguridad Comunal, Unidades Especiales, Tránsito y Transporte, Investigaciones y Dirección de Alcaldías. También intervino personal de Bomberos de la Ciudad.

El despliegue contó además con el apoyo aéreo de dos helicópteros y del vehículo blindado “Fénix”, utilizado en operativos de alta complejidad.

A la intervención policial se sumaron 165 agentes de distintas áreas del Gobierno porteño, entre ellas la Agencia Gubernamental de Control, la Dirección General de Fiscalización, el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad (PROCOM), agentes de tránsito y el SAME.

Según informaron fuentes oficiales, una de las principales acciones fue el cierre de cuatro búnkeres narco detectados en Zavaleta, Fraga y las villas 31 y 15. Además, se realizaron operativos de saturación con controles aleatorios de vehículos y personas en sectores considerados críticos.

En paralelo, inspectores de la AGC avanzaron sobre locales de venta de celulares, consultorios médicos ilegales y comercios con mercaderías peligrosas, mientras que el PROCOM retiró vehículos abandonados para recuperar espacio público y mejorar las condiciones de higiene urbana.

También se llevaron adelante tareas de limpieza, inspecciones en chatarreras y controles de tránsito con el objetivo de reducir la circulación irregular de vehículos, prevenir delitos y disminuir la siniestralidad vial.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, siguió el desarrollo del operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública, ubicado en Villa Lugano.