Viedma

Tenía una casa alquilada y el inquilino falleció. Quedó en mi casa su padre, una persona discapacitada (ambas piernas amputadas), sin familia en esta ciudad. Ahora este anciano no quiere ir a un geriátrico, entonces, según las leyes, él tiene derecho a quedarse. En consecuencia yo quedé con mi casa ocupada y con el perjuicio que me ocasiona, ya que dejé de percibir el alquiler y pago gas, luz (que tiene día y noche prendida) y agua.

Según me dicen, por ley, si se quiere quedar ahí se puede quedar. Él tiene los derechos.

Dejo constancia de que está absolutamente solo, con lo que ello conlleva. Viene un cuidador una hora a la mañana y después queda solo. Espero que si le llega a pasar algo no sea yo la culpable, porque para completar vivo al lado. Mi esposo ha ido a la Subsecretaría del Adulto Mayor en busca de ayuda, pero ahí primero nos dijeron que iban a contactarse con gente de Punta Alta para llevarlo y hasta ahora nada. Después nos dijeron que andaban buscando un departamento para alquilarle, pero nunca lo encontraron.

Bien, me pregunto: ¿no puede resolver nada la Subsecretaría? ¿Pueden dejar que un anciano, sin ambas piernas, que no conoce Viedma ni tiene familiares acá, viva solo? ¿A quién debo recurrir para su amparo? Dijeron que en la residencia El Abuelo Pepe (que es de la Provincia) no había camas, pero averigüé y sí hay lugares disponibles…

Quiero dejar constancia de que a esta altura de los acontecimientos no espero cobrar estos meses de alquiler (junio, julio, agosto y muy pronto septiembre) ni los servicios (agua, luz, gas e impuesto municipal). Solamente pretendo que, por un gesto de humanidad de quien corresponda, se hagan cargo y responsabilicen por la vida digna que debe llevar una persona en las circunstancias en que se encuentra.

Ahora pregunto: ¿mis derechos dónde están? Yo también soy una persona mayor y creo que no es justo que esté pasando por algo así.

Olga Carmen Serra

DNI 6.078.033