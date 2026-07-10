Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: formaciones, hora y dónde ver en vivo

Después de dos clasificaciones muy trabajadas ante Cabo Verde y Egipto, el equipo de Lionel Scaloni llega con el envión anímico de la remontada, aunque también con varios aspectos por corregir, para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El árbitro Joao Pinheiro, de Portugal, hará sonar el pitido inicial este sábado las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde la Selección Argentina dio el primer paso hacia la ilusión de defender la corona y donde Lionel Messi dejó atrás los nervios del debut con un hat-trick para derrotar 3-0 a Argelia.

El equipo que dispondrá Lionel Scaloni será distinto al del estreno, pero igual -o muy parecido- al que comenzó de arranque en los octavos de final.

En el arco, claro está, comenzará Emiliano Martínez. El Dibu aún no mostró el nivel al que tiene acostumbrados a los argentinos, pero tras la épica remontada frente a Egipto fue contundente: «Ya va a llegar mi momento», y nadie dejó de creer en él.

En la defensa, la única duda aparece en el lateral derecho. Nahuel Molina no tuvo su mejor actuación el martes y fue reemplazado por Gonzalo Montiel, que asistió de gran manera al capitán en el tanto del empate. Ambos pelean por un lugar y Scaloni definirá al titular a último momento.

La zaga central volvería a estar integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico ocupará el lateral izquierdo luego de un destacado partido, en el que generó un penal y participó de varias acciones de peligro.

El panorama está más claro en la mitad de la cancha. Leandro Paredes fue una de las grandes figuras del equipo y se aseguró su lugar. Lo acompañarán los tres de siempre: Enzo Fernández, héroe con un cabezazo digno de centrodelantero, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, que volvió a ser uno de los primeros reemplazados por el entrenador cuando la Selección no encontraba soluciones por el sector derecho.

La otra incógnita está en el ataque. Julián Álvarez parte con ventaja para quedarse con el lugar y volvería a acompañar a Messi, aunque Lautaro Martínez aún pelea por un puesto. La Araña estuvo cerca de convertir su primer gol en el Mundial ante los Faraones, pero se topó con un -hasta entonces- imbatible Mostafa Shobeir Oufa. El Toro, por su parte, ingresó muy bien, asistió a Enzo y sumó buenas participaciones con la pelota.

Messi llega encendido y acumula nueve partidos consecutivos marcando en Copas del Mundo. Tras la remontada frente a Egipto no pudo contener la emoción y dejó en claro que no quiere despedirse antes de tiempo.

Suiza, un rival de cuidado

Del otro lado habrá un contrincante que representará un gran desafío. Suiza terminó primera en el grupo B luego de empatar con Qatar y vencer a Bosnia y Herzegovina y al anfitrión Canadá. En la fase eliminatoria derrotó 2-0 a Argelia y luego eliminó a Colombia por penales, tras igualar sin goles en los 120 minutos.

El equipo dirigido por Murat Yakin, que atraviesa su segundo Mundial como entrenador de la selección de su país, construyó una identidad basada en el rigor táctico, la solidez defensiva y la presión para recuperar rápido y salir de contragolpe. En ese esquema, Granit Xhaka es el director de orquesta y quien marca el ritmo del juego.

Además, cuenta con futbolistas peligrosos en ataque, aunque su máxima figura, Johan Manzambi, se perderá el duelo por una lesión en su rodilla izquierda.

Formaciones, hora y dónde ver en vivo

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Hora: 22

TV: TyC Sports, Telefé, TV Pública, Disney+ Premium, Paramount.

Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)