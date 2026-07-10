Las Picadas vuelven a encender la recta del autódromo de Centenario

Este domingo 12 de julio las picadas regresan en horario diurno al Autódromo de Centenario. Se espera una jornada cargada de velocidad, adrenalina y espectáculo tanto para los participantes como para el público.

La actividad comenzará a las 10:30 con la apertura de puertas y desde las 11:00 se desarrollarán las pruebas libres y competencias de motos y autos, en una fecha que volverá a reunir a los amantes de los fierros en la recta neuquina.

Las categorías de autos estarán integradas por 11, 10, 9, 8.5, 8 y 7,5 segundos, además de FLTD y Top Libre. En motos competirán las categorías 11, 10, 9, 8 y 7,5 segundos, junto con 2 Válvulas y Top Libre.

Desde la organización recordaron que tanto la venta de entradas anticipadas como la preinscripción para competidores estarán disponibles únicamente hasta este sábado.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000 para el sector General y $35.000 para el sector VIP.

En tanto, quienes adquieran sus entradas el día del evento deberán abonar $25.000 para el sector General y $40.000 para el sector VIP.

Por su parte, SpeedRaces invita a todos los fanáticos del deporte motor a ser parte de una jornada que volverá a tener como protagonistas a los mejores autos y motos de la región, en un espectáculo pensado para disfrutar en familia y con amigos.