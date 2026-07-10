Inglaterra y Noruega van por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026

Erling Haaland, de Noruega, festeja con sus compañeros después de marcar ante Brasil en un duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, el domingo 5 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Pamela Smith)

Noruega e Inglaterra jugarán este sábado, desde las 18, en el Miami Stadium por los cuartos de final del Mundial.

Con la presencia de sus grandes goleadores Erling Haaland (7) y Harry Kane (6) respectivamente, ambos seleccionados quieren meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

El ganador de este partido se medirá en semifinales contra el vencedor de Argentina-Suiza.

Los noruegos vienen de dar el golpe ante Brasil en octavos con dos tantos de Haaland y un juego construido desde la tenencia y la fortaleza en las áreas que sellaron una clasificación histórica, la primera a cuartos de final en la historia mundialista de los Vikingos (1994, 1998 y 2026).

Por su parte, el conjunto inglés viene de ganar una verdadera batalla en el Azteca. Con uno menos, por la expulsión de Jarell Quansah, y ante un México que tuvo el impuso de ser local y el apoyo de su público, resistió y capitalizó el doblete de Jude Bellingham y el tanto decisivo de Harry Kane.

En los Tres Leones, está en duda el volante Declan Rice que fue aislado de la concentración por un virus estomacal y se espera por su recuperación.

Las probables formaciones de Noruega e Inglaterra

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Hora: 18:00

TV: DSports

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Estadio: Miami