Angustia en la Comarca Andina: casi un mes sin agua ni luz

Los vecinos que promueven la iniciativa del amparo. (Foto El Diario de Madryn)

Habitantes de la Comarca Andina, en Chubut, se muestran desesperados por “la ayuda aprometida que no llega” y por una evidencia que complica sus vidas: están sin agua ni luz desde hace 25 días, tras la catástrofe de los incendios.

Un grupo de ciudadanos decidieron presentar un recurso de amparo a la Justicia para exigir soluciones concretas.

El Diario de Madryn dio a conocer esta urgencia y la hizo visible en su portada de hoy.

“Estamos sin luz ni agua hace 25 días, y sin respuestas; han venido a hacer ‘relevamientos’ pero la ayuda no llega”, dijeron al medido miembros del Grupo Azul Media, que tomaron al determinación de recolectar firmas desde las localidades afectadas (El Hoyo, Las Golondrinas, Cholila, El Maitén, Lago Puelo, Epuyén) para presentar un recurso de amparo ante la Justicia.

La abogada de El Hoyo -al frente del amparo-, Susana Monti, le dijo a El Diario de Madryn: “Estamos viendo de que, por medio del Poder Judicial y entre los vecinos, los servicios lleguen a la gente que hace más de 25 días está sin luz ni agua. Es una medida cautelar, tenemos una Justicia lenta que no es Justicia, por eso presentaremos un amparo para que tanto el Estado Municipal como el Provincial y Nacional, para que puedan darle a las familias al menos lo básico para superar el invierno hasta que se solucione el problema; la orden es hacia la Corte Suprema". Hasta ayer habían reunido más de un centenar de firmas.



Aclaró, sin embargo, que “no se trata de una demanda de daños ni una causa penal, sino un amparo para que se brinden los servicios. La Corte tiene un tiempo para responderlo pero lo importante es que se aboque”.

Una residente de El Hoyo, María Amelia, consideró que “Arcioni parece tener problemas con el sindicato de la usina porque no les dejaron entrar, hay gente insulino-dependiente que tiene que llevar la insulina a la carnicería para que la conserven. Hace 25 días que estamos todos así, sin luz”.

Catalina, otra residente, explicó: “El tendido eléctrico se abandonó totalmente y en algún momento iba a pasar esto; no tenemos una respuesta. (…) Amo este lugar, pero día a día me pregunto si vale la pena: esta tanta la desidia y la locura en la que nos meten, que no sabemos qué hacer”.

Rodolfo Lombardelli, residente de El Hoyo, añadió: “Alguien tiene que dar explicaciones de lo que pasó, con tres muertes y pareciendo como si nadie investigara nada”.