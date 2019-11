Caso Bernel: ya pasaron más de 20 testigos y el juicio por abusos está en la recta final

El futuro del exmaestro acusado de abusar a once alumnas de 3 y 4 grado, se define estos días en el subsuelo de la Ciudad Judicial de Roca.

A cuatro años del primer caso denunciado en la Escuela 38, la Justicia rionegrina lleva adelante el debate oral tan esperado por las familias denunciantes. Se desarrolla en un marco de silencio y a sala vacía, por tratarse de delitos de instancia privada contra menores de edad.

El viernes pasado, con un importante hermetismo y sin movilización social, concluyó la primera mitad del juicio por “abuso sexual agravado” contra Javier Bernel, pasadas cinco audiencias con la declaración de cerca de 20 testigos.

Hoy lunes desde las 9 se reanudaba el debate, con cuatro encuentros más hasta el jueves 7 de noviembre, cuando se conocerá el veredicto de culpabilidad de los jueces que conforman el tribunal: María Evelina García de Balduini, Laura Pérez y Gastón Martín.

Están programados para hoy los testimonios del equipo del ETAP, la psicopedagoga, una técnica pedagoga, una trabajadora social, entre otras. Prestará declaración también la persona que tuvo a cargo las medidas administrativas e institucionales del caso.

Hasta ahora fueron un total de diez madres y un padre (de las once víctimas) los que prestaron declaración los primeros tres días. Nerviosismo, emotividad y dolor, caracterizaron los pasillos de la sala 2, donde se lleva adelante el juicio.

“Estas audiencias van dejando al descubierto el modus operandi de este pedofilo serial. Y aunque la defensa intente demostrar que no existieron los hechos y que las nenas mienten, sabemos la verdad y la demostraremos”, aseguró a La Comuna una de las madres al salir de la última audiencia de la semana pasada.

Además, pasaron por el estrado una médica del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Stefenelli quien atendió a una de las víctimas, cinco maestras de la Escuela 38, inclusive la docente que dio el taller de Educación Sexual (ESI) en el que se conocieron algunos casos, y la actual directora de la primaria, Liliana Acuña.

Con el alegato de apertura de la fiscalía, había comenzado el debate el lunes pasado. La fiscal de delitos contra la integridad sexual, Belén Calarco, junto a la fiscal jefe Teresa Giuffrida relataron detalladamente los hechos, ocurridos en 2013, 2015 y 2018. Se expuso parte fundamental del sustento probatorio, inclusive las cámaras gessell de las víctimas, todas niñas de entre 8 y 10 años.

El alegato de apertura de la defensa apuntó a la inexistencia de los abusos y estuvo a cargo de la abogada particular de Bernel, Bruna Verónica Zarlenga quien tomó el caso hace pocos días.

Por su parte, el imputado, Javier Bernel, quien no podrá ejercer más la docencia tras ser exonerado de su cargo, asistió a las audiencias esposado. Hace once meses permanece detenido cumpliendo la medida de prisión preventiva.

Las familias denunciantes pretenden una condena ejemplar, no menor a doce años de prisión efectiva y apuestan todo al trabajo del Ministerio Público Fiscal ya que no cuentan con abogados querellantes. Es que Leandro Aparicio, quien las representaba legalmente, decidió retirarse del caso tres semanas antes del juicio, por motivos personales.

“Esperamos una condena ejemplificadora, un mensaje claro de la justicia, del Ministerio de Educación que dijo haber actuado y no lo hizo. Con las nenas no, no podemos permitir esto”, dijo una de las mamás.

Este caso, de abusos sexuales seriales contra menores, es inédito en la región y sea cual sea el fallo de los jueces, sentará un precedente.

Testigos clave a cuatro días de la sentencia

Los últimos testigos ofrecidos por la Fiscalía son el instructor sumariante del Ministerio de Educación, la perito psicóloga del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial y las integrantes del equipo interdisciplinario de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) del Ministerio Público Fiscal.

Silencio: sin declaraciones de ninguna de las partes

La sala 2 de Ciudad Judicial parece un cubo aislado de donde no provienen ecos. Fuera de las cuatro paredes de la sala de audiencias y al finalizar las mismas, las partes se niegan a dar declaraciones ante la prensa por el momento.

Tanto la Fiscalía a cargo de Belén Calarco, como la defensa en manos de la abogada privada Bruna Verónica Zarlenga, fueron consultadas por este medio sobre el debate e invitadas a mostrar sus posicionamientos, pero decidieron no hablar.

¿Qué se investiga?

Según la acusación fiscal, el maestro realizó tocamientos en reiteradas ocasiones, en 2013, 2015 y 2018 a niñas de 3° y 4 grado, en las escuelas 38 de Stefenelli y el colegio 56, en el ámbito de clases.

Fueron once nenas las que hicieron públicas sus vivencias y denunciaron a través de sus padres. El 2 de agosto de 2018 fue la primera denuncia judicial.

Caso Bernel en cifras 32 meses pasaron desde la 1° denuncia en la escuela contra Bernel, hasta la apertura del sumario educativo 18 denuncias se conocieron en el último año en Roca, por abuso sexual en las aulas. El 86% fueron a la justicia.