Caso Ciccone: Vandembroele rompió el silencio y dijo quiénes le pagaron

Rompió el silencio Alejandro Vandenbroele, a casi nueve años de la irrupción del escándalo de corrupción del caso Ciccone, que llevó a la cárcel a su “testaferro”, el exvicepresidente Amado Boudou.

"Es mentira que me pagaron para que convirtiera en un arrepentido y declarase en contra de Boudou. Si alguien me pagó fue ese grupo de Boudou, de Brito (dueño del Banco Macro) y de Insfrán (gobernador de Formosa), sostuvo Vandenbroele en diálogo con el periodista Hugo Alconnada Mon, de La Nación.

El arrepentido del caso Ciccone Alejandro Vandenbroele, en la entrevista con TN.

"Ellos fueron los que me pagaron durante años para que me quedara tranquilo", insistió. "Hasta que dije 'basta', con el apoyo de mi familia. Pero ahora dicen que me 'compraron' para atacarme, pero en realidad para atacar el régimen del 'arrepentido' en general", afirma, mientras insiste con que "lo que circula es falso".

Vandenbroele sostuvo, además, que intimó ya dos veces a los responsables del Programa de Protección de Testigos para que "salgan a aclarar la verdad". En ese sentido, radicó una denuncia penal para que se investigue la violación del secreto que puso en riesgo su seguridad.

También el sitio Infobae lo entrevistó. Vandenbroele les dijo que “alquiló” la posada “La Masia” con aportes de su familia. Pero se negó a revelar cifras concretas ni los detalles de la operación. “Yo alquilé una propiedad que hacía las veces de vivienda, ya estaba acondicionada como posada”, contó. El arrepentido vive y trabaja en ese lugar, alejado del ruido de las grandes ciudades.

En su defensa, le apuntó, sin nombrarlo, al flamante presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, que habló de “testigos comprados” y dijo que "si el testigo arregló su precio para declarar en contra de alguien, esa sentencia deberá ser investigada”.

Exvicepresidente Amado Boudou en el juicio del caso Ciccone. Hoy está preso.

Y en una entrevista que también le hizo TN Central, el arrepentido del caso Ciccone se explayó sobre su relación con el exministro de Economía, Amado Boudou. Aseguró que jamás recibió ninguna directriz de su parte. “Yo siempre respondí a Núñez Carmona. Entiendo que él y Boudou actuaban en tándem, pero nunca estuve delante de Boudou ni recibí una orden de él. Lo vi una vez que entramos con Núñez Carmona al ministerio de Economía y lo conocí en unas vacaciones en Mar del Plata, pero nunca tuve trato directo ni una conversación”, detalló. Por otro lado, indicó que “Néstor Kirchner sabía de todo esto”, aunque señaló que no puede “asegurarlo sobre Cristina”.