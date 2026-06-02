Kank australis: el dinosaurio que vuelve a poner a la Patagonia en el mapa de la ciencia mundial

Reconstrucción de Kank australis, la nueva especie de dinosaurio hallada en Santa Cruz. El animal habría vivido hace unos 70 millones de años en ambientes dominados por ríos y lagunas, en una Patagonia muy distinta a la actual. Gabriel Díaz Yantén, Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Hace 70 millones de años, donde hoy se extienden las estepas y montañas de Santa Cruz, existía un paisaje completamente distinto. No estaban los Andes tal como se conocen en la actualidad y el territorio estaba atravesado por ríos, lagunas y una abundante vegetación que albergaba una extraordinaria diversidad de animales.

En ese mundo vivió Kank australis, una nueva especie de dinosaurio carnívoro identificada recientemente por investigadores argentinos y japoneses a partir de fósiles hallados cerca de El Calafate.

Un laboratorio natural a cielo abierto

Aunque el descubrimiento aporta información valiosa sobre este particular grupo de dinosaurios, también vuelve a poner en primer plano una realidad que los científicos conocen desde hace tiempo: la Patagonia es uno de los territorios más importantes del planeta para estudiar la evolución de los dinosaurios.

Desde fines del siglo XIX, cuando comenzaron las primeras campañas paleontológicas sistemáticas en el sur argentino, la Patagonia se transformó en una fuente inagotable de hallazgos. La combinación de amplias superficies expuestas, condiciones geológicas favorables y millones de años de historia preservada en las rocas permite que continúen apareciendo fósiles capaces de cambiar el conocimiento científico.

Traslado del equipo científico durante una de las expediciones realizadas en la Formación Chorrillo, cerca de El Calafate. Gentileza.

En las últimas décadas, la región fue escenario del descubrimiento de algunas de las especies más emblemáticas de Sudamérica. Gigantescos dinosaurios herbívoros, depredadores de gran tamaño y aves primitivas surgieron de yacimientos distribuidos entre Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

El propio sitio donde se encontraron los restos de Kank australis ya había aportado otras especies sorprendentes, entre ellas el enorme depredador Maip macrothorax y el saurópodo Nullotitan glaciaris. Cada nuevo hallazgo permite completar piezas de un rompecabezas que todavía está lejos de terminarse.

Mucho más que huesos

Para los paleontólogos, encontrar una nueva especie no significa únicamente sumar un nombre a una lista. Cada fósil aporta información sobre los ambientes del pasado, las relaciones entre distintas especies y los cambios que experimentó la vida a lo largo de millones de años.

Reconstrucción artística de Kank australis, la nueva especie de dinosaurio carnívoro descubierta en Santa Cruz. Gentileza Gabriel Díaz Yantén.

En el caso de Kank australis, los restos sugieren que este animal tenía hábitos distintos a los de los velociraptores popularizados por el cine. Sus dientes y algunas características de las vértebras del cuello indican que podría haber estado adaptado a capturar peces en ambientes acuáticos.

Este tipo de evidencias permite reconstruir no sólo cómo era un dinosaurio, sino también el ecosistema completo en el que vivía. Peces, anfibios, reptiles, mamíferos y otros dinosaurios formaban parte de una compleja red de vida en la Patagonia austral poco antes de la extinción masiva ocurrida hace 66 millones de años.

Vista del sitio donde fueron hallados los fósiles de Kank australis en la provincia de Santa Cruz. Gentileza

Una historia que sigue escribiéndose

Los investigadores coinciden en que gran parte del patrimonio paleontológico patagónico permanece todavía bajo tierra. Cada campaña de campo abre la posibilidad de encontrar nuevas especies o de recuperar materiales que permitan reinterpretar descubrimientos anteriores.

Detalle de los dientes de Kank australis, cuyas características sugieren una posible adaptación a la captura de peces. Gentileza.



Por eso, más que una curiosidad del pasado, hallazgos como el de Kank australis muestran que la Patagonia continúa siendo una pieza clave para comprender la historia de la vida en la Tierra. En un territorio que alguna vez estuvo poblado por gigantes, cada fósil recuperado ayuda a reconstruir un capítulo de un mundo desaparecido que todavía guarda muchos secretos por revelar.

Ilustración de Kank australis en el ambiente que habitaba hace millones de años en el sur de la Patagonia. Gentileza Sebastián Rozadilla.

Un trabajo científico de largo aliento

El descubrimiento es resultado de investigaciones desarrolladas durante varios años por equipos del Conicet y del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, junto con especialistas de la Fundación Félix de Azara y del Museo Nacional de Ciencia y Naturaleza de Tsukuba, en Japón.

Los investigadores destacan que cada nuevo fósil hallado en el extremo sur de la Patagonia aporta piezas fundamentales para comprender cómo evolucionaron los dinosaurios en Gondwana, el antiguo supercontinente austral, y refuerza el papel de la región como uno de los territorios más importantes del mundo para la paleontología.