En Río Negro asumió la nueva conducción del Sindicato de Trabajadores Viales

Sohar Marinero, como secretario General; y José Calderón, como secretario Adjunto; asumieron este martes al frente del Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro para el período 2026-2030.

La nueva conducción se impuso en las recientes elecciones, después de más de una década sin competencia interna.

Durante el acto Marinero señaló que uno de los principales desafíos será la discusión salarial, junto con la situación de los trabajadores que esperan su incorporación a planta permanente. También planteó la necesidad de reactivar y fortalecer el régimen de aprendiz, un sistema de formación interna que permite el ingreso progresivo de nuevos trabajadores mediante instancias de capacitación y evaluaciones.

Cambio de autoridades del gremio vial en Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa

Régimen de aprendiz, categorías y salarios

Según explicó el nuevo secretario General, el régimen de aprendiz funciona con un esquema de 3 años de cursados para sus participantes, quienes rinden exámenes cuatrimestrales correspondientes a las categorías 11, 12 y 13, antes de poder acceder a un contrato formal. En este sentido, el programa orientado a hijos de afiliados que cumplen con los requisitos establecidos por el gremio y Vialidad lleva paralizado desde finales de 2024, truncando el ingreso laboral. «El programa lleva más de un año y 8 meses paralizado y existe una importante demanda para su reactivación», manifestó el dirigente.

Otro de los ejes planteados por la nueva conducción es la ampliación de la carrera vial. Marinero sostuvo que actualmente gran parte de los trabajadores se concentra entre las categorías 15 y 19, lo que limita las posibilidades de crecimiento dentro del organismo. En ese marco, anticipó que la capacitación y la formación profesional ocuparán un lugar central durante la gestión.

El dirigente también adelantó que buscará fortalecer el vínculo con los trabajadores jubilados, un sector que ronda las 70 personas dentro de la organización sindical.

Más de una década con lista única

Después de varios años sin competencia interna, el Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales de Río Negro destacó la importancia de las instancias democráticas y el amplio nivel de participación por parte de sus miembros, donde 276 de los 339 habilitados para votar se hicieron presentes en las diez mesas distribuidas en toda la provincia, incluyendo las delegaciones de Viedma, Pomona, San Antonio, Roca, Los Menucos, Bariloche, El Bolsón y Allen.

Además, el escrutinio definitivo arrojó 158 votos para la Lista Amarilla y 114 para la Lista Blanca, solo se registraron tres votos en blanco y uno impugnado.

Sindicato vial en Viedma, Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa

El acto estuvo acompañado de autoridades gubernamentales como el vicegobernador Pedro Pesatti, los legisladores Facundo López, Santiago Ibarrolaza y Marcelo Szczygol.

Pesatti destacó el papel de los trabajadores viales en una provincia con extensas rutas y grandes distancias. Allí llamó a defender los derechos laborales y sostuvo que «los trabajadores han sido siempre en Argentina el principal motor del desarrollo» y uno de los factores centrales para la integración territorial de Río Negro.