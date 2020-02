Caso Rodríguez Lastra: "jamás tuvo la mínima intención de cumplir con la ley", dijo el fiscal

Luego del cuarto intermedio en la audiencia de revisión de la condena de un año y dos meses en suspenso que dictó el juez Álvaro Meynet contra el medico Leandro Rodíguez Lastra, por interrumpir un aborto no punible a una joven que fue violada, el cipoleño hizo su descargo. También fue el turno del fiscal Santiago Márquez Gauna. En 20 días hábiles se informará la resolución del tribunal.

La fiscalía insistió en que la sentencia debe ser confirmada, y pidió que el caso sea encuadrado como violencia obstétrica. También pidieron pautas de conducta para el medico, y que se capacite en perspectiva de género.

Márquez Gauna opinó que la defensa "no probó los supuestos argumentos", y agregó que todos "fueron razonamientos posibles". Para el fiscal, los abogados intentaron "justificar el accionar de Rodríguez Lastra", quien "jamás tuvo la mínima intención de cumplir con la ley".

El medico escucha por videoconferencia los dichos del fiscal Santiago Márquez Gauna. (Foto: Marcelo Ochoa)

El representante de ministerio Público Fiscal también indicó que el médico "no era objetor de conciencia" al momento del hecho, y que "se inscribió luego de este caso".

El debate también contó con la participación de Miguel Cardella, uno de los integrantes del tribunal, que le recordó al defensor Damián Torres que hay una "mujer víctima de una violación".

(Rodríguez Lastra) Jamás tuvo la mínima intención de cumplir con la ley Santiago Márquez Gauna, fiscal jefe

Una de las discusiones se centró en la firma del consentimiento para la realización del aborto no punible que realizó la joven. La defensa insistió en que a Rodríguez Lastra no le constó, cuando recibió a la paciente el 2 de abril de 2017 a las 20, pero la fiscalía sostuvo que fue firmado el 30 de marzo, fechas que después fueron ratificadas -con su internvención- por parte de Cardella.

Por último, el fiscal también presentó un recurso de impugnación, y resaltó "que debe ser tratado por la gravedad institucional que implica". A través del mismo cuestionó que en la sentencia no se aplicaron pautas de conducta "que desnaturalizan la pena".

Luego que el tribunal admitiera el recurso, Marquez Gauna indicó el desacuerdo de la fiscalía en relación a la "inhabilitación" para ejercer cargos públicos, y pidió que se extienda para el ejercicio de la medicina en el mismo plazo de la condena, es decir 2 años y 4 meses.

Además pidió para que a Lastra se le impongan pautas de conductas y que lo obliguen a realizar cursos sobre consentimiento informado, sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) y en perspectiva de género. El fiscal entendió que se ejerció violencia obstétrica, algo que "es un parte de la violencia de género" que fue ejercida por un médico sobre una mujer vulnerable.

La concejal neuquina por Democracia Cristiana, Nadia Márquez acompañó al medico cipoleño en la audiencia. (Foto: Marcelo Ochoa)

Criticas a los jueces

El medico cipoleño utilizó su derecho y tomó la palabra. "Mis colegas continuaron con la conducta" en los días siguientes, dijo sobre los días después de abandonar la guardia en el hospital. Enfatizó que fue así "en otros servicios" del mismo hospital, y en otros centros de salud, cuando "la paciente fue derivada a General Roca", aclaró.

El médico advirtió que "esa conducta no fue cuestionada por la Jueza de Familia ni por la asesoría legal del Ministerio de Salud provincial", y criticó: "esta última avaló la conducta", y agregó que el juez, en la sentencia, consideró que Lastra no es "un mal médico" y que "no hubo error médico". Por eso cuestionó versiones que adobaron que "se trató a la paciente como una incubadora humana".

Fue un error importante del juez al no leer el protocolo criticó Leandro Rodríguez Lastra al juez Álvaro Meynet

"Puedo sostener que fue un error importante del juez al no leer el protocolo", apuntó. En ese sentido cuestionó que hubiera un aborto en curso, ya que para él, "el cuadro de la paciente no encuadra en ninguno de los cuadros planteados".

Leandro Rodriguez Lastra junto a militantes denominados "provida" en la puerta del Poder Judicial en Viedma. (Foto: Marcelo Ochoa)

El medico se sacó fotos en las afueras del Poder Judicial con varios militantes denominados "provida", y estuvo acompañado de la concejal neuquina Nadia Márquez, que llegó al legislativo de la mano de Democracia Cristiana. Márquez es abogada y pastora evangélica, y acompañó a Lastra durante las audiencias que se realizaron en Cipolletti.