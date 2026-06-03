Ni una menos: Belén ganó en los Premios Sur y Dolores Fonzi pidió un minuto de silencio por Agostina Vega

En una noche marcada por los reconocimientos al cine argentino, el nombre de Agostina Vega resonó en el escenario de los Premios Sur cuando Dolores Fonzi pidió un minuto de silencio al recibir un premio por «Belén» y conmovió a la sala.

El momento ocurrió cuando se anunció el premio a Mejor Actriz Revelación para Camila Plaate por su trabajo en el film argentino. En representación de la actriz, Fonzi subió a recibir la estatuilla y pidió un minuto de silencio por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Dolores Fonzi recordó a Agostina Vega durante los Premios Sur

«Camila no pudo estar esta noche, como lo sabrán. Ella pide que hagamos un minutos de silencio por Agostina Vega«, expresó y luego del acto agregó: «Nos vemos mañana en la plaza«, en referencia a la marcha por el Ni Una Menos.

Belén fue una de las grandes protagonistas de la noche. La película escrita por Laura Paredes y Dolores Fonzi, y dirigida por la actriz y realizadora, obtuvo cinco estatuillas, entre ellas la de Mejor Película de Ficción. La ceremonia fue este martes realizada en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires.

Dolores Fonzi coescribió el guion junto a Laura Paredes. Además, protagoniza la historia interpretando a Soledad Deza, la abogada defensora.

Además del premio para Camila Plaate como Actriz Revelación, la producción consiguió reconocimientos por Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje y Mejor Actriz de Reparto.

Belén fue una de las películas más premiadas del cine argentino

La historia está basada en el libro Somos Belén, de Ana Correa, y aborda la lucha de las mujeres por la interrupción voluntaria del embarazo. Por ese trabajo, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina la eligió además para representar al país en la preselección de los premios Oscar.

La vigésima edición de los Premios Sur también distinguió a Gatillero, de Cris Tapia Marchiori, que obtuvo cinco galardones, entre ellos Mejor Dirección y Mejor Guion Original.

Durante la ceremonia fueron homenajeadas figuras históricas del cine argentino como Lucrecia Martel, Cecilia Roth y el productor Luis Alberto Scalella. También hubo un reconocimiento especial a la trayectoria de Luis Brandoni.