Cómo es el glaciar Vinciguerra, el exigente sendero de Tierra del Fuego donde murieron un guía y una turista uruguaya

Emiliano Feidas, un guía de montaña local, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años, murieron de manera trágica cuando se encontraba realizando una actividad de senderismo en un glaciar en Tierra del Fuego. Sus cuerpos fueron hallados en medio de un operativo de búsqueda que se había activado debido que no habían regresado de actividad de excursión.

Cómo es el glaciar Vinciguerra

El glaciar donde ocurrió la tragedia se llama Vinciguerra y se ubica en la provincia de Tierra del Fuego. Los cuerpos de Feidas y Marino Pereira fueron hallados en la parte superior de este sitio.

La Secretaría de Turismo local señaló que el glaciar es un terreno que presenta alta dificultad y que la exigencia física requerida para la excursión es elevada.

Foto: Secretaría de Turismo

El sendero al Glaciar Vinciguerra es una de las rutas de trekking más reconocidas de Ushuaia y comienza en el Valle de Andorra, a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad. Recorre diversos ambientes natualres como turberas, bosques andinos y zonas de alta montaña.

Foto: Secretaría de Turismo

De acuerdo a la información brindada por Turismo, el trayecto tiene una dificultad media a alta y requiere una buena preparación física debido a las pendientes y la presencia de barro, hielo y nieve, sobre todo durante la temporada de otoño e invierno.

Foto: Secretaría de Turismo

La caminata total -ida y vuelta- abarca entre 11 y 16 kilómetros, dependiendo de si hacen desvíos a la Laguna Encantada. El recorrido principal hasta la Laguna de los Témpanos y el glaciar demanda de unas 6 a 7 horas en total, sin contar paradas.

El primer tramo atraviesa un terreno húmedo y llano, cruzando turberas junto al Arroyo Grande, luego se ingresa a un bosque con subidas pronunciadas y zonas de barro. Después del bosque, el último ascenso es por una ladera pedregosa hasta la laguna desde donde se puede bordear el agua y llegar al pie del glaciar, en este sitio suelen formarse cuevas de hielo a la que está prohibido ingresar por posibles derrumbes.

Foto: Secretaría de Turismo

El sendero está señalizado, aunque las marcas pueden ser pequeñas o faltar, por ello se recomienda usar GPS o aplicaciones. Por seguridad, se aconseja iniciar la caminata temprano, ya que el regreso puede complicarse si oscurece.

Foto: Secretaría de Turismo

Con información de Infobae