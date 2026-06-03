Violencia de género en Neuquén: registraron 54 casos con riesgo de femicidio en cinco meses

En el marco de las movilizaciones de «Ni Una Menos» este 3 de junio en todo el país, la subsecretaría de las Mujeres de la municipalidad de Neuquén presentó su Informe Interanual del Riesgo de Femicidio.

El documento reveló un aumento del 217% en los casos de código A (una categorización para definir los más graves) en la capital. La subsecretaria de las Mujeres, Alejandra Oehrens, remarcó: «hay cientos de casos de mujeres que no reciben una ayuda, una respuesta de la Justicia. ¿Dónde está la Justicia?«

La funcionaria detalló que entre enero y mayo de 2026 se registraron 54 casos, frente a los 17 reportados en el mismo período del 2025.

«Que en Neuquén capital, la ciudad más grande de la Patagonia, tenga 54 casos con riesgo de femicidio, riesgo de ser asesinadas, es extremo«, sostuvo Oehrens.

Resaltó que desde la subsecretaría buscan contener y ayudar a las víctimas de violencia de género: «estamos con el patrocinio gratuito, el acompañamiento psicológico, le damos herramientas para que salgan adelante económicamente. Buscamos respuestas fuera del Estado municipal«.

En esta linea, cuestionó el accionar de la Justicia y manifestó «hay una falta de seriedad, de compromiso por parte de los jueces. Hablo del fuero penal y del fuero de familia también».

Aseguró que el informe de riesgo de femicidio «es un llamado de alerta, de auxilio desde esta subsecretaría. Tiene que haber más compromiso de los tres estados y de la justicia también y a nivel nacional exactamente lo mismo«.

3J en Neuquén: cronograma de movilizaciones

La Revuelta marcó el incio de la jornada con una intervención en el ingreso a la Ciudad Judicial de Neuquén. Con carteles reclamaron una justicia presente bajo la frase «son vidas, no son cifras» y pidieron por la aparición con vida de Luciana Muñoz.

Foto: Florencia Salto

En Neuquén Capital, la concentración principal comenzará a las 17:30 en el Monumento al General San Martín. Allí confluirán además agrupaciones de Plottier, Centenario y Senillosa.

«Nos plegamos totalmente a las 18 en el monumento a San Martín. Siempre estamos acompañando en todas las marchas a todas las organizaciones, a todas las mujeres», confirmó la Oehrens.

Y agregó: «convocamos a los varones también, porque los varones también tienen madre, tienen hija, tienen sobrina, tienen una amiga y esto nos compete a todos y a todas».