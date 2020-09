CECHA: “Es probable que vuelvan a aumentar las naftas”

“Hay dos elementos que van a estar jugando el mes que viene, por un lado, deben actualizarse los impuestos a los combustibles tal como lo estipula el decreto del barril criollo, y, por otro lado, el gobierno deberá decidir si autoriza otro aumento de combustibles para achicar el atraso”, expresó el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), Gabriel Bornoroni, en diálogo con Energía On.

Como siempre sucede en estos casos hay diversas versiones de cuánto es el porcentaje de atraso que tiene el precio de los combustibles, pero lo concreto es que todo el sector coincide que todavía faltan subas para llegar al valor real.

El aumento en la carga impositiva, que deber actualizarse a partir del mes que viene, agrega aún más la presión sobre los surtidores. Si se traslada al precio del consumidor final, no significa que las petroleras recaudarán más, sino que no perderán. Y, de no trasladarse, estaría aún más la distancia entre el valor actual y el de paridad de exportación.

“Si tomamos de referencia cuando decían que había un 12% de atraso, tomamos el 4,5% de aumento en agosto y el 3,5% en promedio que fue en septiembre, tendríamos un 8% y estaría faltando un 4%. Yo creo que es probable que ese 4% se haga vigente antes de fin de año”, calculó Bornoroni. Pero de nuevo, ese 4% puede ser aún mayor si se traslada la totalidad del impuesto en octubre que, tal como publicó este medio, podría impactar en otro 3% en los surtidores.

Entre el primer y el segundo aumento del 2020 pasó un mes exactamente, habrá que esperar hasta el 19 de octubre para confirmar si continuarán descotando al atraso vigente en los precios o volverá a estancarse.

Según los datos de consumo de julio, que presentó la Cecha el mes pasado, la demanda de combustibles a nivel local estaba un 40% por debajo de los números de febrero. El recupero que se registró en junio se amesetó el mes siguiente y al no haber mayores flexibilizaciones en la cuarentena, desde la confederación estiman que los datos de agosto seguirán en un porcentaje similar.

“No tengo los números en la mano, pero puedo adelantar que sigue igual la demanda, el mes pasado entró en una meseta y parece que sigue igual. El incremento que llegó hasta julio ya no se lo ve más”, señaló Bornoroni. Por lo pronto, hoy a las 14 horas, la consultora Economic Trends, que analiza el nivel de consumo de combustibles para la Cecha, presentará los datos de agosto.

Basándose en lo que las petroleras vislumbran, desde el sector esperan que la recuperación en la demanda se alcance en el primer trimestre del 2021, sin embargo, la normalización de mercado de combustibles está directamente alienada con la cuarentena.

“Las estaciones de servicio somos todas pymes. En total son 4800 las que están haciendo un esfuerzo, como todas las pymes de otros sectores, para llegar a la finalización o a la estabilización de la cuarentena sin despedir a nadie y sin ninguna estación cerrada. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todas”, concluyó Bornoroni.