Máximo detectó más de un kilo de droga en un control sobre la Ruta 22 y hay dos detenidos

Un operativo de control realizado durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Cervantes, permitió el secuestro de más de un kilo de estupefacientes y la detención de dos personas que viajaban en un automóvil procedente de Villa Regina.

Máximo, el protagonista del secuestro de droga en Ruta 22

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Toxicomanías Alto Valle Este, junto a efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial y la Sección Canes de Allen. La intervención tuvo como protagonista a Máximo, un perro especialmente entrenado para la detección de drogas, cuya marcación fue clave para descubrir la carga ilegal.

El control se desarrolló alrededor de las 2 de la madrugada, cuando los efectivos interceptaron un Ford Focus blanco en el que viajaban una mujer de 31 años y un joven de 22. Durante la inspección preventiva, el can marcó la puerta del conductor, lo que motivó una requisa más exhaustiva del vehículo.

Como resultado, los uniformados encontraron dos envoltorios con cocaína, uno de ellos con un peso de 151 gramos, y tres paquetes de marihuana que totalizaron más de 938 gramos. En total, se secuestraron más de 1,09 kilos de droga, entre cocaína y cannabis.

Además de los estupefacientes, la Policía incautó cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y una balanza de precisión, elementos que podrían estar vinculados a la comercialización de sustancias prohibidas.

Tras ser informada de los resultados del procedimiento, la Fiscalía Federal a cargo de Matías Zanona dispuso la detención de ambos ocupantes del vehículo por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Los sospechosos quedaron alojados en la Comisaría 22° de Cervantes, mientras continúa la investigación.

Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado entre las distintas unidades policiales y el aporte fundamental de los canes detectores, cuya intervención permitió frustrar el traslado de una importante cantidad de droga en la región.